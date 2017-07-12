Зоозащитники провели всю ночь около Госдумы
Уже в ближайший четверг, 13 июля, Совет нижней палаты
парламента может определить конкретный срок, в который в осеннюю сессию будет
принят закон об ответственном обращении с животными. Об этом заявила глава думского
комитета по регламенту Ольга Савастьянова. По ее словам, "закон должен
быть принят не просто в осеннюю сессию, а должен быть определен минимальный
срок", в который будет он рассмотрен депутатами.
Тем временем, как стало известно, зоозащитники провели у здания Госдумы всю минувшую ночь. Таким образом они попытались обратить внимание на затягивание сроков принятия закона и требовали его принять окончательно уже в течение нынешней сессии. Пока же, констатировали общественные активисты, "каждый день гибнут животные".
Зоозащитники заявили о намерении продолжить свою акцию у думских стен, пока не разрешится ситуация, сообщает "Интерфакс". Ранее Совет Госдумы принял решение перенести второе чтение законопроекта "Об ответственном обращении с животными" на осеннюю сессию.
Первый зампред нижней палаты парламента Иван Мельников, говоря о причинах сдвига сроков, отметил, что проект закона отложили на осень по просьбе правительства. "По просьбе правительства на осеннюю сессию перенесен законопроект об ответственном обращении с животными, – сообщил депутат. – Они считают, что у них еще остается ряд нерешенных вопросов по этому законопроекту".
Законодатель отметил, что Совет Госдумы предложил правительству создать рабочую группу по доработке документа. В ее состав предложено включить представителей исполнительных органов власти, депутатов, сенаторов и другие заинтересованные стороны. Как сообщила ранее глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева, за шесть лет ожидания внесено уже 300 поправок.
Телеведущий не отделается одними штрафами
Валерия Любарская усомнилась в музыкальных способностях Ольги Бузовой
Обидчицу Бузовой ждет борьба с последствиями вмешательства
Девушка на нем очень похожа на модель Анну Дурицкую