Зоозащитники провели всю ночь около Госдумы

Зоозащитники обеспокоены затягиванием принятия закона об ответственном обращении с животными. Чтобы обратить внимание на проблему, они провели целую ночь у стен Госдумы на Охотном ряду, требуя скорейшего рассмотрения соответствующего законопроекта. Дальнейшее принятие документа, прошедшего первое чтение в 2011 году, по просьбе правительства неоднократно переносилось. Госдума намерена установить четкие сроки его рассмотрения во втором и третьем чтениях.

Уже в ближайший четверг, 13 июля, Совет нижней палаты парламента может определить конкретный срок, в который в осеннюю сессию будет принят закон об ответственном обращении с животными. Об этом заявила глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова. По ее словам, "закон должен быть принят не просто в осеннюю сессию, а должен быть определен минимальный срок", в который будет он рассмотрен депутатами.



Тем временем, как стало известно, зоозащитники провели у здания Госдумы всю минувшую ночь. Таким образом они попытались обратить внимание на затягивание сроков принятия закона и требовали его принять окончательно уже в течение нынешней сессии. Пока же, констатировали общественные активисты, "каждый день гибнут животные".

Зоозащитники заявили о намерении продолжить свою акцию у думских стен, пока не разрешится ситуация, сообщает "Интерфакс". Ранее Совет Госдумы принял решение перенести второе чтение законопроекта "Об ответственном обращении с животными" на осеннюю сессию.

Первый зампред нижней палаты парламента Иван Мельников, говоря о причинах сдвига сроков, отметил, что проект закона отложили на осень по просьбе правительства. "По просьбе правительства на осеннюю сессию перенесен законопроект об ответственном обращении с животными, – сообщил депутат. – Они считают, что у них еще остается ряд нерешенных вопросов по этому законопроекту".

Законодатель отметил, что Совет Госдумы предложил правительству создать рабочую группу по доработке документа. В ее состав предложено включить представителей исполнительных органов власти, депутатов, сенаторов и другие заинтересованные стороны. Как сообщила ранее глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева, за шесть лет ожидания внесено уже 300 поправок.