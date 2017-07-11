Законопроект об обращении с животными Госдума рассмотрит осенью

Законопроект об ответственном обращении с животными будет рассмотрен в осеннюю сессию. Такое решение принял совет Госдумы по просьбе правительства.

Работу над проектом закона "Об ответственном обращении с животными" предполагалось завершить в весеннюю сессию, до окончания которой осталось менее двух недель. Однако депутаты пришли к выводу, что документ нуждается в доработке и согласовании позиций. По некоторым его положениям нет единства даже в среде зоозащитников.

"По просьбе правительства на осеннюю сессию был перенесен законопроект о защите животных. Совет Думы предложил правительству создать рабочую группу", – сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

Необходимость принятия подобного федерального закона широко обсуждалась в российском обществе. Документ был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011-го. Обсуждение затянулось, и прошлой осенью уже президент России Владимир Путин указал правительству на важность принятия этого законопроекта. В документ было внесено более 300 поправок. Рассмотрение проекта закона во втором чтении было назначено на 14 июня, затем перенесено на 21-е, напоминает ТАСС.

Документ определяет животное как "существо, испытывающее эмоции и страдания". На этом положении основаны остальные нормы, которые определяют порядок содержания и выгула домашних питомцев, вводится определение жестокого обращения с ними. Все это позволит установить ответственность людей за негуманное обращение с "братьями меньшими". В частности, планируется ввести несколько новых статей в КоАП.

Законопроект также предусматривает регистрацию домашних питомцев, отлов бездомных животных, их стерилизацию, вакцинацию и возврат в место обитания. Документ содержит запрет на пропаганду жестокого обращения с животными и производство соответствующего контента. А если домашние питомцы нанесут вред здоровью или имуществу других граждан, владельцы понесут ответственность.