Россия и Индия укрепляют межпарламентские связи

Спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан пригласила председателя Госдумы России Вячеслава Володина посетить свою страну в следующем году. В Москве находится с визитом большая делегация индийских парламентариев.

Среди тем, вынесенных на обсуждение межпарламентской комиссии России и Индии, может быть вопрос развития робототехники и перспективы цифровой экономики. Этого не исключил спикер Госдумы Вячеслав Володи во время встречи со своей индийской коллегой Сумитрой Махаджан. Кроме того, по мнению Володина, в повестку заседания, которое пройдет в следующем году, следует внести также темы международной важности. В первую очередь – борьбу с терроризмом.

Еще одним пунктом, предложенным российским спикером, стали вопросы, связанные с социальноориентированными организациями. Володин считает, что подготовку к заседанию комиссии можно начинать уже сейчас, чтобы было время собрать всю необходимую информацию к межпарламентской встрече.

На заседании российско-индийской межпарламентской комиссии Сумитра Махаджан также пригласила Вячеслава Володина в Индию и напомнила, что в парламентах России и Индии есть созданные группы дружбы между двумя странами.

Высокая гостья из Индии также заявила, что Москва и Нью-Дели должны развивать торгово-экономические отношения, так как их уровень пока не соответствует тесным политическим связям между странами, сообщает РИА Новости.



"У нас есть очень хорошие отношения на политическом уровне, мы стратегические партнеры, у нас очень крепкие дружественные отношения на каждом уровне, но наши экономические и торговые отношения не соответствуют нашим политическим отношениям", – сказала Махаджан.





Завтра, 12 июля спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан выступит перед депутатами Госдумы. Об этом сообщил глава комитета по международным делам палаты Леонид Слуцкий. "Тем самым возобновляется практика выступлений иностранных политиков в Госдуме, которая была достаточно хорошо востребована в первой половине 2000-х годов", – подчеркнул депутат.

Он отметил, что четырнадцать лет назад, например, с трибуны нижней палаты парламента выступал бывший спикер индийского Сансада Манохар Джонши.