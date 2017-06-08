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Политика

"ЕР" назначит новых руководителей партийных проектов

Валентина Терешкова. Фото: Leon Neal/Gettyimages.ru
Президиум Генерального совета партии "Единая Россия" поддержал кандидатуру Валентины Терешковой на пост председателя общественного совета партпроекта "Дом садовода – опора семьи". Теперь ее кандидатура будет рассмотрена на заседании Бюро Высшего совета партии.
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В партии предложили назначить новых председателей общественных советов партийных проектов "Единой России" "Дом садовода – опора семьи", "России важен каждый ребенок" и "Старшее поколение". Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов в ходе заседания Президиума Генсовета партии.

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Неверов напомнил, что за каждым партпроектом закреплен координатор и у каждого проекта есть общественный совет, который возглавляет член Высшего совета партии или член Генсовета "ЕР".

Председателем общественного совета партпроекта "Дом садовода – опора семьи" было рекомендовано назначить депутата Государственной Думы Валентину Терешкову. "Валентина Владимировна изъявила желание работать в этом направлении", – сказал Неверов.

Другой важный партпроект – "России важен каждый ребенок" –  направлен на решение проблем детей-сирот, его координатором является Ольга Баталина. "Есть предложение назначить координатором депутата Госдумы Надежду Колесникову, а Ольгу Юрьевну – председателем общественного совета партпроекта. Таким образом, мы вовлекаем новых депутатов в эту работу и даем им возможность реализоваться", – заявил Неверов.

При этом председателем общественного совета проекта "Старшее поколение" было рекомендовано назначить председателя правления ПФР Антона Дроздова.

Автор: Иван Поляков8 июня 2017, 20:42

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