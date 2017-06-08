"ЕР" назначит новых руководителей партийных проектов
В партии предложили назначить новых председателей общественных советов партийных проектов "Единой России" "Дом садовода – опора семьи", "России важен каждый ребенок" и "Старшее поколение". Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов в ходе заседания Президиума Генсовета партии.
Неверов напомнил, что за каждым партпроектом закреплен координатор и у каждого проекта есть общественный совет, который возглавляет член Высшего совета партии или член Генсовета "ЕР".
Председателем общественного совета партпроекта "Дом садовода – опора семьи" было рекомендовано назначить депутата Государственной Думы Валентину Терешкову. "Валентина Владимировна изъявила желание работать в этом направлении", – сказал Неверов.
Другой важный партпроект – "России важен каждый ребенок" – направлен на решение проблем детей-сирот, его координатором является Ольга Баталина. "Есть предложение назначить координатором депутата Госдумы Надежду Колесникову, а Ольгу Юрьевну – председателем общественного совета партпроекта. Таким образом, мы вовлекаем новых депутатов в эту работу и даем им возможность реализоваться", – заявил Неверов.
При этом председателем общественного совета проекта "Старшее поколение" было рекомендовано назначить председателя правления ПФР Антона Дроздова.
Юморист оставил певицу ради заработка
Российский лидер с юмором воспринял заминку перед началом переговоров с главой КНР
Больному певцу предстоит долгое восстановление
Ведущая "Дома-2" оголила свои роскошные достоинства