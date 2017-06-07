Подлый Порошенко взялся за старое в Донбассе

Подразделения ВСУ одновременно с северного и западного направления атакуют в районе населенного пункта Желобок. Режим прекращения огня постоянно нарушается украинской стороной.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отражает атаку украинских регулярных армейских частей. ВСУ начали атаку одновременно с севера и запада. Столкновение ополчения и сил так называемой АТО идет в районе населенного пункта Славяносербского района ЛНР Желобок, который украинская сторона называет своим, прикрываясь Минскими соглашениями.

В атаке на силы ополчения противник использует бронетехнику и живую силу. Ожесточенный бой в очередной раз свидетельствует, что ни о каком соблюдении Минских соглашений в Донбассе речи не идет, пишет "Русская весна". Тем циничнее выглядит активизация вооруженных сил Украины, если вспомнить, что сегодня в Минске должен пройти очередной этап переговоров по урегулированию конфликта на Юго-Востоке Украины.

Это не первое – и, следует полагать, не последнее – нарушение украинской стороной режима прекращения огня. За прошедшие сутки украинские силовики более десяти раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, говорят в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ, ГП-25), БМП и стрелковое оружие", – заявили в пресс-службе.

Обстреляны районы населенных пунктов Пришиб, Донецкий, Калиново, Фрунзе, Санжаровка, Красный Яр и Желобок. Всего по территории ЛНР украинская сторона выпустила более 210 снарядов, добавили в пресс-службе.

