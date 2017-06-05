Володин: России и Сербии нужны крепкие отношения

Спикер Госдумы считает, что отношения между Россией и Сербией должны быть крепкими. Об этом Вячеслав Володин заявил во время краткой встречи в аэропорту с председателем Народной скупщины (парламента) Сербии Маей Гойкович по прибытии с официальным визитом в Белград. Как отметил председатель российской нижней палаты, крепких отношений между двумя странами хотят их народы.

По словам Вячеслава Володина, у России и Сербии есть много, что объединяет граждан двух стран. "Нас многое связывает: история, культура, мы были вместе в тяжелые времена, подчеркнул он. – Отношения между нашими странами должны быть крепкими, этого хотят народы России и Сербии".

После встречи в аэропорту Володин и Гойкович возложили венки к мемориалу освободителям Белграда и к памятнику советскому солдату. Спикер Госдумы также пообщался с ветеранами Вооруженных сил Сербии. В ходе разговора он отметил важность сохранения памяти о тех, кто освобождал Европу от фашизма.

"Ваши и наши деды были вместе в 1944 году, освобождая Белград, это нас объединяет, – заявил председатель нижней палаты российского парламента. – Мы видим ваше бережное отношение к истории, и если мы будем дальше нести память через все испытания, наши народы будут вместе".

В то же время, он отметил, что "некоторые страны пытаются переписать историю, и это нечестно перед их собственными народами". "Мы должны помнить жертвы, которые были принесены при освобождении Европы от фашизма", – цитирует Володина ТАСС.

Председатель Госдумы также оставил запись в Книге почетных гостей. В ней он отметил: "Мемориалы и памятники, посвященные Второй Мировой войне, служат напоминанием всем ныне живущим, что мы в неоплатном долгу перед фронтовиками, партизанами и тружениками тыла".





Отметим, что поездка в Сербию – это первый визит Вячеслава Володина в европейскую страну в должности спикера. В ходе двусторонней встречи с Гойкович в Народной скупщине республики он подтвердил дружеские отношения между двумя странами "на основе доверия и обязательности".

"Наш президент Владимир Путин делает все, чтобы наши отношения крепли, а парламент реализует поставленные им задачи", – подчеркнул Володин.

В рамках визита в Сербию делегация депутатов Госдумы проведет со своими сербскими коллегами второе заседание комиссии по сотрудничеству, на котором будут обсуждаться вопросы двусторонних межпарламентских связей и взаимодействия на различных межпарламентских площадках. В частности, вопросы экономики, туризма, безопасности, культурного сотрудничества. Кроме этого, Вячеслав Володин встретится с предстоятелем Сербской православной церкви Патриархом Сербским Иринеем и посетит Российский центр науки и культуры в Белграде.