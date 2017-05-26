Володин прокомментировал просьбу проверить Учителя

Спикер Госдумы заявил, что просьбы о проверках кинокомпании режиссера Алексея Учителя являются личной инициативой депутата Натальи Поклонской. При этом, отметил Вячеслав Володин, право парламентариев обращаться с запросами в ведомства зафиксировано законодательно.

Как подчеркнул председатель нижней палаты парламента, в законодательстве и Конституции закреплено право депутатов инициировать запросы в проверяющие органы. "Что касается Госдумы и профильных комитетов, то Наталья Владимировна Поклонская не обращалась ни в комитет Госдумы, ни в Госдуму с просьбой ее в этом вопросе поддержать. Поэтому это ее инициатива как депутата", – пояснил он.



В то же время, Вячеслав Володин отметил, что проверяющие органы будут сами принимать решение по обращению депутата. "Они могут назначить проверку, а могут отказать в проверке, объяснив свою позицию", - подчеркнул он.

При этом, следует отметить, что сам по себе факт депутатского запроса не означает начала каких-то процессуальных действий. "Есть позиция депутата, но может быть и позиция ведомства, которая не всегда совпадает с позицией депутата", – цитирует председателя нижней палаты парламента ТАСС.





Ранее стало известно о проверке полицией в связи с запросом Натальи Поклонской киностудии Алексея Учителя. Поводом для этого стали возможные налоговые преступления. По данным РИА Новости, полиция Санкт-Петербурга запросила у кинокомпании ряд документов.

Как отметила Поклонская, ее запрос связан с тем, что к ней поступали соответствующие просьбы от граждан. "Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки", – сказала она, отметив, что проверки проводятся по факту оскорбления чувств верующих, а также по бюджетным средствам, которые были выделены на фильм.