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Политика

Вымирающая Литва строит забор на границе с Россией

Фото: pasienis.lt
Металлический забор высотой в два метра начала строить Литва на границе с Россией. В Вильнюсе утверждают, что заграждение укрепит безопасность не только балтийской республики, но и всего Евросоюза.
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Торжественная церемония закладки первого столба "пограничного сооружения" состоялась 5 июня в деревне Рамонишкяй Шакяйского района. Забор протяженностью в 45 километров появится до конца года на сухопутном участке границы Литвы с Калининградской областью России.

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"Целью данной меры является защита экономических интересов страны и укрепление безопасности путем усиления борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией", – отметил глава МИД Эймутис Мисюнас.

Как сообщается, проволочный забор оснастят "дополнительными средствами электронного контроля" – видеокамерами. Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и России около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана.

Литва граничит только с Калининградской областью России. Длина участка – 294 километра, из которых 253 проходят по суше и внутренним водоемам, 18 километров – по Куршскому заливу, еще 22 – по Балтийскому морю. В погранслужбе страны считают, что в результате постройки заграждения будет улучшена охрана государственной границы и внешних границ Евросоюза, передает ТАСС. До 2020 года такое заграждение намерены возвести на границе с Белоруссией.

Как отмечают эксперты, Литва, фактически, вымирает: рождаемость не может покрыть даже миграционные потери. Пока на свет появляются 10 младенцев, 11 литовцев навсегда покидают страну в поисках лучшей жизни. Еще хуже ситуация со смертностью – на двух родившихся приходится трое умерших.

Работоспособные литовцы предпочитают искать удачу в Германии и Польше, большинство имеющих родственников в России также строят планы на переезд. И едва ли двухметровая металлическая сетка на границе заставит их изменить решение.

Ранее бывший министр обороны страны Раса Юкнявичене признала, что забор будет нести символическое значение. Она согласилась с тем, что ограда не сможет "остановить танки и другую военную технику" – но зато, по ее мнению, продемонстрирует, что "Вильнюс рассчитывает на улучшение отношений с Москвой". Каким образом забор может изменить политический климат, Юкнявичене не уточнила.

Автор: Игорь Силецкий5 июня 2017, 12:03

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