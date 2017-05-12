Литва отказалась от пассажирских ж/д перевозок в Москву

Государственная железнодорожная компания Литвы прекращает цеплять вагоны к поезду Калининград – Вильнюс – Москва. Власти страны отказались от пассажирских железнодорожных перевозок в российскую столицу, передает телеканал "360".

В руководстве компании пошли на экстренные меры ради экономии: теперь организация сможет сохранить до двух миллионов евро в год. По официальным данным, в среднем дополнительными тремя вагонами пользовались по 20 пассажиров за рейс.