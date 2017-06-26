Володин обсудил с армянским коллегой формы сотрудничества парламентов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян высказались за развитие связей двух парламентов и поиск новых форматов сотрудничества. "Нас с Арменией связывает очень многое, Армения – наш стратегический партнер, – сказал председатель нижней палаты российского парламента. – Надеюсь, что те отношения, которые сложились и заложили наши предшественники, мы будем развивать".



Володин также поздравил Баблояна с избранием на пост спикера Нацсобрания Армении. Последний в свою очередь, подчеркнул, что Россия и Армения – не только стратегические партнеры, но и дружеские страны. "Это древняя дружба. И время, можно сказать, столетия, подтвердили, что вне зависимости от того, в каких сложных мы бывали в ситуациях, у нас локоть друга всегда чувствовался, и поддержка российская всегда чувствовалась для нашего народа, для нашей страны", – подчеркнул Баблоян.

Он выразил уверенность, что в последующем будут созданы еще какие-то формы работы, "потому что мы должны дать возможность шире общаться". "Широкое общение, больше контактов – это только в пользу наших обеих стран", – цитирует его "Интерфакс".

По словам Володина, новые формы взаимодействия двух парламентов надо искать, несмотря на то, что связи между депутатами двух стран очень крепкие. "Мы друг друга понимаем, можем разговаривать по любому вопросу, который волнует и требует поддержки, – сказал спикер Госдумы. – В этой связи нам было бы правильно подумать о совершенствовании форм и методов работы, которые бы принесли новые форматы в наши отношения".

Напомним, делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным находится с официальным визитом в Сеуле. В столице Южной Кореи завтра, 27 июня, пройдет второе совещание спикеров стран Евразии. Сегодня председатель нижней палаты российского парламента проводит с главами парламентов стран, которые участвуют в совещании.