Володин поддержал списание Россией долга Киргизии

Возвращаясь с форума спикеров парламентов Евразии, председатель Госдумы прибыл с визитом в Бишкек. В ходе встречи с председателем парламента Киргизии Чыныбаем Турсунбековым Вячеслав Володин прокомментировал списание долгов республики перед Россией.



Он подчеркнул, что такое решение является правильным, потому что оно "направлено на стратегическое партнерство и на развитие отношений". "Если смотреть в будущее, то такие решения будут хорошей основой для развития отношений", – отметил председатель нижней палаты российского парламента.

Володин напомнил, что Киргизия является для России стратегическим партнером. Отношения Москвы и Бишкека проверены временем, заявил Вячеслав Володин, подчеркнув, что они построены не на получении выгод, а основаны на дружбе, взаимоуважении и выручке.

Списание долга – это подарок, – заявил, в свою очередь, Чыныбай Турсунбеков. По его словам, сотрудничество с Россией всегда было для республики приоритетом. "Искрение отношения между лидерами России и Киргизии отвечают высокому уровню связей между нашими народами", – сказал спикер киргизского парламента.