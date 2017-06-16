Путин ждет сигнала от Трампа

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал про грядущую беседу с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По словам лидера нашей страны, он "не торопит" встречу и ждет сигнала от американского коллеги.

По словам Владимира Путина, он встретится с Дональдом Трампом, когда администрация американского президента "будет готова к практической работе". Он считает, что сейчас бывший бизнесмен занят выстраиванием отношений с внутренними партнерами, включая Пентагон и госдепартамент. "Думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка. Но мы никого не торопим", – заявил президент России.

Также глава государства подчеркнул, что надеется в ходе возможной встречи найти точки соприкосновения, где обе стороны будут понимать друг друга. "Мы хотим услышать аргументы американской стороны сегодня, и не на прессу, а в конструктивном, профессиональном диалоге. Хотим, чтобы мы были услышаны", – цитирует его газета "Известия".

При этом Владимир Путин выразил надежду, что Дональд Трамп перед встречей подробно изучит ситуацию в конфликтных регионах, таких как Сирия и Украина. "Я очень рассчитываю на то, что когда он погрузится в существо проблем, он сформирует свое собственное представление о происходящих процессах", – сказал президент.



Между тем глава государства подчеркнул, что он сохраняет веру в нормализацию отношений между двумя странами. "Надежда есть всегда, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", – пошутил он.

Напомним, 1 июня 2017 года Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума признался, что ему нравятся такие люди, как Дональд Трамп, и что он был бы рад наладить с ним отношения. По его словам, американский лидер – это "прямой и откровенный" человек. “Он не может быть помещен в ту же категорию, что и обычные политики. Я вижу в этом преимущество. Он имеет свежий взгляд", – подчеркнул глава государства.