Польшу избрали членом Совбеза ООН

Польша Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт и Перу были избраны новыми временными членами Совета Безопасности ООН. Сообщение об этом были опубликовано в Twitter-аккаунте шведской миссии.

"Избрание Польши в Совет Безопасности ООН завершает несколько лет усилий, приложенных польским правительством" – цитирует "Газета.ru" главу Министерства иностранных дел Польши Витольда Ващиковского. Министр назвал включение страны в Совбез ООН прекрасной победой дипломатии.

