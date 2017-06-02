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Польшу избрали членом Совбеза ООН

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 Польша Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт и Перу были избраны новыми временными членами Совета Безопасности ООН. Сообщение об этом были опубликовано в Twitter-аккаунте шведской миссии.

"Избрание Польши в Совет Безопасности ООН завершает несколько лет усилий, приложенных польским правительством" – цитирует "Газета.ru" главу Министерства иностранных дел Польши Витольда Ващиковского. Министр назвал включение страны в Совбез ООН прекрасной победой дипломатии.

2 июня 2017, 21:24

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