Известный политик ловко унизил Украину

Украина стала "геополитическим бомжом", который просит подаяние у всего света, предлагая взамен русофобию. Об этом заявил бывший депутат Луганского областного совета Арсен Клинчаев.

"Если взять Украину, то страна превратилась в геополитического бомжа, который ездит по всему миру и протягивает руку: "Дайте, дайте, дайте" – то есть, она занимается вымогательством и взамен предлагает русофобские настроения", – сказал он.

При этом политик затронул тему западных кредитных траншей для Украины. По его словам, выделенные финансы оседают в дальнейшем в карманах нынешних руководителей страны. "Всем известно, что у Авакова деньги лежат в Чехословакии, у Яценюка в Канаде, например, у Порошенко в Америке", – подчеркнул Клинчаев.

По его словам, когда Порошенко приходил к власти, его задолженность как бизнесмена составляла несколько миллиардов долларов. "На сегодняшний день он погасил все эти задолженности и уже имеет несколько сотен миллионов в офшорах", – констатировал политик.

Напомним, ранее Киев получил очередной транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в размере миллиарда долларов. Как известно, финансовая организация никогда ничего не делает просто так, поэтому Украине были выдвинуты жесткие требования, в соответствии с которыми она получит помощь.

В соответствии с ними, Украина разрешает свободный оборот принадлежащих государства плодородных сельскохозяйственных земель. При этом общий банк украинского чернозема превышает 30 миллионов гектаров – порядка 25% мировых запасов. Особенно богаты в этом плане южная и центральная части страны.

Как отметил бывший депутат Верховной рады, член Комитета спасения Украины Владимир Олейник, киевские власти собираются распродать в частные руки более 11 миллионов гектаров земли. "Реальная их стоимость – около триллиона долларов. Они же предполагают, что могут продать эту землю с дисконтом за 250-300 миллиардов. И на этом получить свои барыши", – подчеркнул политик. Он отметил, что плодородная земля – это последнее богатство страны. "Но бедность населения такова, что вынудит продать и это последнее", – резюмировал он.

Кроме того, МВФ поставил перед украинскими властями ряд других условий. Одно из главных требований организации – принятие киевскими властями на законодательном уровне концепции новой пенсионной реформы. В соответствии с этим пунктом, социальные гарантии гражданам страны замораживается на неопределенное время на уровне 2017 года.

Из-за этого каждый пенсионер может лишиться более чем 18 тысяч гривен в течение ближайших пяти лет. Также без пенсии могут остаться некоторые украинцы в возрасте 60-65 лет, а это еще 84 тысячи гривен.

