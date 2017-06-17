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Политика

Партия роста определит формат участия в выборах-2018 этой осенью

Татьяна Марченко, Виктор Звагельский, Владимир Сенин, Александр Хуруджи и Борис Титов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
На съезде Партии роста 17 июня было объявлено о предварительном формате участия в президентских выборах 2018 года. Лидер партии Борис Титов заявил, что окончательное решение будет принято к началу избирательной кампании в конце осени.
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Часть партийцев на съезде выступила за поддержку кандидатуры Владимира Путина, сообщил Борис Титов, который также занимает пост уполномоченного при президенте  по защите прав предпринимателей.

"Нам очень сложно определить свое отношение к кандидатуре Владимира Путина, потому что он пока не выдвинул себя в качестве кандидата. Когда выдвинет, тогда будем определять", – сказал лидер Партии роста.

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По его мнению, президентские выборы будут объявлены в ноябре 2017 года. " Нам надо это время использовать правильно, не торопиться, найти свой путь к президентским выборам", – сказал Титов на партийном съезде, который проходит в Москве 17 июня.

По словам политика, у Партии роста есть разные сценарии, разные возможности для участия в президентских выборах, есть много людей в партии, которые могут за это время накопить политический ресурс.

Титов  напомнил, что совсем недавно был переназначен президентом  на пост бизнес-омбудсмена на четырехлетний срок. "Конечно, я мог бы отказаться от этой работы, если партия решит, что мне надо идти на выборы. Но я, понимая ответственность, принял предложение президента продолжить работу, потому что многое еще не сделано, мы еще не реализовали все, что задумали", – сказал лидер Партии роста.

Борис Титов, Виктор Сиднев (второй справа) и Сергей Демин. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В свою очередь, зампредседателя партии, руководитель московского отделения Владимир Сенин предложил не выдвигать кандидата на президентских выборах, а поддержать действующего главу государства. Он напомнил, что Партия роста поддерживает основные направления политики Владимира Путина, в частности приветствовала проведение референдума в Крыму.

Титов в ответ на это заметил, что президент еще не определился. "Не знаю, пойдет ли Владимир Владимирович на выборы президента. И, конечно, мы должны будем принимать такие решения на партийном обсуждении, когда это случится", - сказал он.

Ряд делегатов съезда, в том числе экс-депутат Госдумы от "Справедливой России" Андрей Крутов, предложили выдвинуть на президентских выборах бывшего депутата Госдумы, руководителя фракции Партии роста в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксану Дмитриеву, пишет ТАСС.

Председатель Партии роста Борис Титов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Титов в конце обсуждения предвыборной темы призвал всех желающих заявлять руководству партии о желании баллотироваться на пост президента. Выборы президента России должны пройти весной 2018 года, голосование может быть назначено на 18 марта.

Говоря о состоянии российской экономики, Борис Титов сообщил, что Партия роста предлагает принять "Стратегию роста", один из тезисов которой – переход к прогностической модели развития экономики, используя такие современные технологии как blockchain, bigdata, компании-платформы и криптовалюту.

"Разумеется, никто не обещает светлого будущего после нескольких лет терпения. У нас уже был такой опыт в ходе реформ Гайдара и мы увидели, когда после этой "шоковой терапии" гражданам получилось оправиться. Все должно идти постепенно. К 2025 году зарплаты наших граждан должны вырасти до 51 тысячи рублей, а к 2035 году сумма среднего заработка составит еще больше", – заявил Титов.

Также на съезде было решено выдвинуть кандидатов на выборах глав регионов в Карелии, Томской и Рязанской областях. Как сообщил  зампредседателя Партии роста Виктор Звагельский, в Карелии это будет  уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Гнетова, в Рязанской области – руководитель,  регионального отделения Александра Перехватова. Кандидатом на пост губернатора Томской области Партия роста собирается выдвинуть руководителя одного из предприятий Максима Лучшева.

Будут у партии и свои кандидаты на выборах в законодательные собрания и городские думы в Краснодарском, Приморском, Алтайском, Камчатском краях, Северной Осетии, Саратовской, Сахалинской, Орловской, Омской, Томской, Тверской областях, Карачаево-Черкесии.

Автор: Александр Комаров17 июня 2017, 15:00

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