Партия роста определится с участием в выборах президента

Руководство "Партии роста" объявило о проведении 17 июня в Москве. В повестке дня большое количество тем. Так, делегаты обсудят внесение поправок в устав партии и определятся с кандидатами на посты глав субъектов Федерации.

Также в рамках съезда будет обсуждаться тактика и стратегия политической силы на предстоящих выборах (речь идет о региональных и муниципальных выборах). Одной из главных тем станет участие Партии Роста в выборах главы государства в 2018 году.

В ходе съезда доклад представитлидер партии, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Помимо него, в съезде, как ожилается примут участие председатель фракции "Партия роста" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, члены руководящих органов партии Дмитрий Потапенко, Михаил Слипенчук, Александр Хуруджи, Виктор Звагельский, Владимир Сенин.