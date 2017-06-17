США устроили "неделю ненависти" Путина
"Это организованная неделя ненависти. Прямо министерство правды", – так охарактеризовал режиссер ажиотаж прессы вокруг темы расследований против России о приписываемом ей влиянии на выборы в США и самого Дональда Трампа.
Напомним, в романе Оруэлла рассказывается о тоталитарном государстве Океания, где ежедневно проводятся "двухминутки ненависти" и раз в год "недели ненависти", призванные поддерживать и разжигать в обществе образ смертельного внешнего врага. При этом было создано специальное министерство правды, которое занималось фальсификацией всех источников информации.
"Это отвратительно. Рашагейт", – отметил Стоун, проведя аналогию с Уотергейтом, крупнейшим политическим скандалом в истории США, приведшим к отставке президента Ричарда Никсона.
По словам кинодеятеля, все запутанно, и на самом деле в Америке ненавидят Трампа. "Но они как-то объединили двух людей Путина и Трампа и возникает путаница. Хотя они никогда и не встречались, говорят, что сплели крупный заговор", – цитирует "Российская газета" Стоуна.
"И после этого меня еще называют любителем теорий заговора. Жизнь – забавная штука, очень забавная", – добавил смеясь режиссер.
Напомним, в США телеканал Showtime показал четырехсерийный фильм Оливера Стоуна о президенте России. Западные СМИ в свойственной им манере уже выразили свое отношение к ленте, назвав ее льстивой. В России картину представит Первый канал.
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