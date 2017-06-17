США устроили "неделю ненависти" Путина

Американский режиссер, снявший четырехсерийный фильм о президенте России, рассказал, как к Владимиру Путину относятся в США. По словам Оливера Стоуна, раскручивание истерии вокруг России и ее президента в СМИ напоминает "неделю ненависти" из антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла.

"Это организованная неделя ненависти. Прямо министерство правды", – так охарактеризовал режиссер ажиотаж прессы вокруг темы расследований против России о приписываемом ей влиянии на выборы в США и самого Дональда Трампа.

Напомним, в романе Оруэлла рассказывается о тоталитарном государстве Океания, где ежедневно проводятся "двухминутки ненависти" и раз в год "недели ненависти", призванные поддерживать и разжигать в обществе образ смертельного внешнего врага. При этом было создано специальное министерство правды, которое занималось фальсификацией всех источников информации.



"Это отвратительно. Рашагейт", – отметил Стоун, проведя аналогию с Уотергейтом, крупнейшим политическим скандалом в истории США, приведшим к отставке президента Ричарда Никсона.

По словам кинодеятеля, все запутанно, и на самом деле в Америке ненавидят Трампа. "Но они как-то объединили двух людей Путина и Трампа и возникает путаница. Хотя они никогда и не встречались, говорят, что сплели крупный заговор", – цитирует "Российская газета" Стоуна.

"И после этого меня еще называют любителем теорий заговора. Жизнь – забавная штука, очень забавная", – добавил смеясь режиссер.

Напомним, в США телеканал Showtime показал четырехсерийный фильм Оливера Стоуна о президенте России. Западные СМИ в свойственной им манере уже выразили свое отношение к ленте, назвав ее льстивой. В России картину представит Первый канал.