Путин похвалил Чубайса за работу в 90-х

Владимир Путин отметил роль Анатолия Чубайса в проведении приватизации в 1990-е годы. Однако, по словам президента, в наши дни этот процесс прошел бы с гораздо меньшими негативными последствиями.

"Я думаю, что сейчас бы приватизация была более эффективна, если сравнивать с тем временем. И это бы не привело к таким серьезным социальным последствиям. Но нам нужно отдать должное тем, кто имел решительность принять это решение в условиях отсутствия шагов по переходу к рыночной экономике", – сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

На это Стоун спросил, о ком говорит президент, Путин пояснил, что в основном речь о Егоре Гайдаре, а также об Анатолии Чубайсе и Андрее Нечаеве.

В своем интервью американский режиссер затронул и вопросы, связанные с другими яркими личностями 1990-х годов. Он спросил у российского лидера были ли у него столкновения "с Березовским или такими людьми, как Ходорковский".

По словам Владимира Путина, от бизнесменов лишь требовали соблюдать закон. "Не было лобовых столкновений. Я только сказал им быть равноудаленными от правительства. Это был тогда популярный термин", – ответил президент, добавив, что говорил предпринимателям, что если они приобрели свою собственность строго в рамках закона, то и не стоит опасаться ее потерять.

Напомним, американский кабельный телеканал Showtime показал четырехсерийный фильм Оливера Стоуна о президенте России. Западные СМИ в свойственной им манере уже выразили свое отношение к ленте, назвав ее льстивой.