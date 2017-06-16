Первый канал добился блокировки фильма о Путине

Московский городской суд блокировал незаконную копию четырехсерийного интервью Путина американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Легальный показ ленты состоится на Первом 19-22 июня.

Московский суд удовлетворил исковое требование Первого канала и призвал обеспечить защиту прав на показ четырехсерийного интервью Владимира Путина. В частности, незаконную копию ленты уже можно было посмотреть и скачать в одном из онлайн-кинотеатров, сообщает Ura.news.

Фильм, уже ставший мировой сенсацией, вышел на телеканале ShowTime. Его автор, режиссер Оливер Стоун, по итогам проведенных с Путиным бесед создал четырехсерийную документальную картину, которую во всем мире расхватывают на цитаты, комментируют, используют как информационные поводы.

Российский президент предстает перед зрителем живым человеком со всеми сильными и слабыми чертами характера. Но никто не ставит под сомнение его политический опыт и компетентность.

Популярность фильма зашкаливает. Этим пользуются пираты. Правообладатели постоянно блокируют нелегальные копии картины на видеохостингах, но кинолента появляется вновь.

Как сообщали Dni.Ru, Первый канал приобрел права на показ фильма о Владимире Путине. Это ранее подтвердили представители правообладателя – компании ShowTime.