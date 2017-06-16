Первый канал добился блокировки фильма о Путине
Московский суд удовлетворил исковое требование Первого канала и призвал обеспечить защиту прав на показ четырехсерийного интервью Владимира Путина. В частности, незаконную копию ленты уже можно было посмотреть и скачать в одном из онлайн-кинотеатров, сообщает Ura.news.
Фильм, уже ставший мировой сенсацией, вышел на телеканале ShowTime. Его автор, режиссер Оливер Стоун, по итогам проведенных с Путиным бесед создал четырехсерийную документальную картину, которую во всем мире расхватывают на цитаты, комментируют, используют как информационные поводы.
Российский президент предстает перед зрителем живым человеком со всеми сильными и слабыми чертами характера. Но никто не ставит под сомнение его политический опыт и компетентность.
Популярность фильма зашкаливает. Этим пользуются пираты. Правообладатели постоянно блокируют нелегальные копии картины на видеохостингах, но кинолента появляется вновь.
Как сообщали Dni.Ru, Первый канал приобрел права на показ фильма о Владимире Путине. Это ранее подтвердили представители правообладателя – компании ShowTime.
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