Губернатор Подмосковья оказался на свалке после слов Путина

Глава Московской области Андрей Воробьев выехал на мусорный полигон "Кучино" в районе Балашихи. Это произошло после жалобы местных жителей президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

По словам губернатора, закрыть полигон планировалось до 2021 года. "Сейчас наша задача найти возможность сдвинуть этот срок. И учитывая то, что город уже наступает на свалку, постараться закрыть его раньше", – сказал Воробьев.

Напомним, ранее во время прямой линии с Владимиром Путиным жители городского округа Балашиха пожаловались президенту на то, что мусорная свалка практически вплотную приблизилась к жилым многоэтажным домам. Глава государства в ответ заявил, что руководителю региона следует посетить это место. Кроме того, Путин пообещал решить проблему существующего уже более 50 лет полигона.





На ситуацию отреагировали и в Следственном комитете России (СКР). В ведомстве сообщили, что выдача разрешений на строительство жилых домов рядом со свалкой "Кучино" противоречит законодательству. Как сообщается на официальном сайте СКР, власти Балашихи сделали это, нарушив права и интересы местных жителей.

Полигон "Кучино" в подмосковной деревне Фенино был создал в 1964 году. Огромную свалку, занимающую более 50 гектаров, видно из космоса. Каждый год полигон принимает более 600 тысяч тонн отходов из Москвы и области. Многоэтажные жилые дома находятся всего лишь в километре от этого места, а деревня Фенино и того ближе: от свалки ее отделяют каких-то 200 метров.

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, провел традиционную прямую линию, во время которой пообщался с россиянами о многих волнующих их проблемах. Всего прямая линия с президентом длилась три часа и 56 минут.

За это время Путин ответил почти на 70 вопросов. Наибольшее количество вопросов – 35 – были посвящены социально-экономической тематике. Международные темы затрагивались семь раз, дважды говорили об экологии и четырежды – о внутренней политике. Кроме того, глава российского государства рассказал о своих детях и внуках.

