Губернатор Подмосковья оказался на свалке после слов Путина
По словам губернатора, закрыть полигон планировалось до 2021 года. "Сейчас наша задача найти возможность сдвинуть этот срок. И учитывая то, что город уже наступает на свалку, постараться закрыть его раньше", – сказал Воробьев.
Напомним, ранее во время прямой линии с Владимиром Путиным жители городского округа Балашиха пожаловались президенту на то, что мусорная свалка практически вплотную приблизилась к жилым многоэтажным домам. Глава государства в ответ заявил, что руководителю региона следует посетить это место. Кроме того, Путин пообещал решить проблему существующего уже более 50 лет полигона.
На ситуацию отреагировали и в Следственном комитете России (СКР). В ведомстве сообщили, что выдача разрешений на строительство жилых домов рядом со свалкой "Кучино" противоречит законодательству. Как сообщается на официальном сайте СКР, власти Балашихи сделали это, нарушив права и интересы местных жителей.
Полигон "Кучино" в подмосковной деревне Фенино был создал в 1964 году. Огромную свалку, занимающую более 50 гектаров, видно из космоса. Каждый год полигон принимает более 600 тысяч тонн отходов из Москвы и области. Многоэтажные жилые дома находятся всего лишь в километре от этого места, а деревня Фенино и того ближе: от свалки ее отделяют каких-то 200 метров.
Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, провел традиционную прямую линию, во время которой пообщался с россиянами о многих волнующих их проблемах. Всего прямая линия с президентом длилась три часа и 56 минут.
За это время Путин ответил почти на 70 вопросов. Наибольшее количество вопросов – 35 – были посвящены социально-экономической тематике. Международные темы затрагивались семь раз, дважды говорили об экологии и четырежды – о внутренней политике. Кроме того, глава российского государства рассказал о своих детях и внуках.
Олимпийская чемпионка решилась на крайнюю меру
Скандальный инцидент произошел на выступлении певицы
Медики провели посмертное вскрытие девочки
Заподозренная в беременности артистка огорошила репортеров новостью