Откровенный фильм о Путине взбесил Запад

Американский кабельный телеканал Showtime начал показ четырехсерийного фильма режиссера Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине. Несмотря на то что западному зрителю продемонстрировали только первую часть картины, тамошние СМИ в свойственной им манере уже успели выразить свое отношение к ленте.

Так, влиятельное издание The New York Times назвало фильм "лестью". В своей публикации газета отзывается об Оливере Стоуне как о "добром полицейском", который вошел в доверие к российскому лидеру, чтобы получить необходимые ответы на свои каверзные вопросы.

В свою очередь издание The Daily Beast разглядело в фильме явные признаки симпатии Стоуна к Путину. "Когда Америка посылает своих граждан взять интервью у российского лидера, она не отправляет тех, кто хорошо разбираются в геополитике и словоблудии, она посылает таких, как Оливер Стоун", – пишет с явным раздражением The Daily Beast. Режиссера картины газета назвала "любителем ревизионизма истории, привыкшим находиться в компании с диктаторами".

Вместе с тем французский канал Le blog TV News отметил размах ленты, которая напоминает снятую 40 лет назад картину "Интервью с Никсоном" – серию бесед журналиста Дэвида Фроста с тогдашним американским лидером Ричардом Никсоном.

В свою очередь французский журнал Le Point увидел в картине Стоуна "фирменный почерк" канала Showtime, который "умеет сделать остросюжетный триллер даже из политического интервью". А благодаря монтажу и тревожной музыке, по мнению издания, картину о российском президенте можно сравнить с популярным сериалом "Карточный домик".

Сам же Оливер Стоун в интервью одному из американских телеканалов заявил, что хотел, чтобы Владимира Путина услышал весь мир. "Он должен был быть услышанным достаточно четко, поскольку я не собираюсь быть редактором, я позволю говорить ему", – сказал режиссер.





Для создания своего документального фильма Стоун встречался с главой российского государства более десяти раз на протяжении двух лет. Путин рассказывает о семье, начале политической карьеры, рассуждает об отношениях с Западом.

Так, российский президент рассказал о своих дочерях, которые, по его словам, не связаны с политикой и крупным бизнесом. Он пояснил, что его наследницы занимаются наукой и образованием. "Я ими горжусь", – подчеркнул Путин. Кроме того, российский лидер ответил на вопрос режиссера о внуках, при этом с сожалением отметив, что поиграть с ними удается "очень редко".

