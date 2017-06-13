Президент рассказал о спорах в семье

Президент России в рамках интервью рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну о своей семье. По словам Владимира Путина, с зятьями и дочерьми он не спорит, а дискутирует.

Глава государства сообщил, что у него есть две дочери, и они не связаны с политикой и крупным бизнесом. По его словам, наследницы занимаются наукой и образованием. "Я ими горжусь", – заявил Владимир Путин.

Президент России рассказал, что у дочерей "своя семейная жизнь", и он периодически встречается с ними и с их мужьями. Путин признался, что иногда его мнение не совпадает с позицией зятьев. "Но мы не спорим, скорее дискутируем. И они (дочери. – Прим. ред.) тоже", – добавил политик.

Также Путин ответил на вопрос режиссера о внуках, пишет газета "Известия". Президент с сожалением отметил, что поиграть с ними удается "очень редко".

Рассказал глава государства и о родителях. По словам Путина, отец начал воевать в специальных подразделениях, после чего его направили на один из самых опасных участков Ленинградского фронта. "Я у них (родителей. – Прим. ред.) был поздний ребенок. Они до этого потеряли двух детей, одного из них – во время войны, во время блокады в Ленинграде", – добавил российский лидер.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук сообщил, что Владимир Путин заботится о его 13-летней дочери Дарье, которой приходится крестным отцом. По словам депутата, президент иногда видится с ней и "каждый год 20 мая поздравляет крестницу с днем рождения".