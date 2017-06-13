Путин об алкоголизме Ельцина: Чего греха таить

Оливер Стоун провел многие часы, снимая Владимира Путина, и в итоге поверил российскому лидеру. Отдельные утверждения российского президента пролили свет на непонятные моменты в самом начале его правления.

В США на экраны вышла первая серия документального фильма, снятого Оливером Стоуном. По словам режиссера, некоторые утверждения Владимира Путина неоднозначны, но в итоге он "абсолютно" поверил российскому президенту.

В ходе интервью обсуждались вопросы, связанные с началом правления Путина. Была затронута и тема пристрастия к алкоголю предыдущего российского лидера Бориса Ельцина. Глава государства отметил, что, несмотря на неоднозначное отношение к спиртному, у Ельцина были и несомненные сильные стороны.

"Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности. Он был в состоянии эту личную ответственность брать на себя", – пояснил Путин. Комментируя отношение Ельцина к алкоголю, он добавил: "Да чего греха таить, это тоже было".

У президента России получилось нейтрально и безэмоционально рассказать о человеке, который фактически привел его во власть. "Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор на мне", – заявил Путин.

Поначалу Ельцин предложил преемнику пост премьер-министра, что немало того озадачило, пишет газета "Известия". Получая в свои руки власть, он одновременно должен был решать множество сопутствующих задач, связанных с семьей. А это было непросто.





"Когда мне Ельцин предложил первый раз, я отказался. Он пригласил меня в свой кабинет, сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять мою всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов", – рассказал Путин. "Охраны нет, ничего нет. И что делать, как жить, как обеспечить безопасность семье?" – вспомнил он в интервью.

В России права на демонстрацию фильма Оливера Стоуна получил Первый канал. Лента будет показана 19-22 июня.