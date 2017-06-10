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Общество

Путин впервые рассказал о внуках

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Druzhinin
В рамках интервью для документального фильма о российском лидере Оливер Стоун задал Владимиру Путину вопрос о внуках. Президент дал откровенный ответ.
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"Стоун спросил, любит ли российский президент своих внуков. Путин сказал, что да, но признал, что у него не много времени, чтобы играть с ними", – сообщил телеканал CNN, транслирующий отрывки из интервью.

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Премьера документального фильма "Интервью с Путиным", над которым Стоун работал два года, состоится на телеканале Showtime 12 июня. Фильм поделен на четыре части продолжительностью два часа, передает РИА Новости.

Перед началом показа режиссер пояснил, что, по его мнению, для США крайне важно понять другую точку зрения. "Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений", – подчеркнул он в интервью изданию Star Tribune.

Между тем представители западных СМИ уже назвали фильм странным. Журналисты были удивлены одним из эпизодов интервью: на записи видно, что собеседники едут в автомобиле слишком "гладко" для обычно загруженных московских улиц. Также критики не поняли некоторые шутки российского лидера, а ответ на вопрос о Эдварде Сноудене и вовсе поставил многих в тупик.

Кроме того, журналисты отметили, что формат интервью, выбранный Стоуном, якобы позволяет Путину задавать тон беседы. При этом некоторые посчитали, что режиссер избегает проверять заявления российского президента на достоверность и интервьюировать оппозиционеров.

Автор: Алёна Нестерова10 июня 2017, 00:51
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Многоликий Владимир Путин

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