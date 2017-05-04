Почему Трамп и Путин "забыли" об Украине

Россия заинтересована в восстановлении отношений с США и снятии санкций, поэтому тема Украины в ходе последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа не поднималась. Об этом заявил заместитель главного редактора украинского аналитического журнала Foreign Affairs Chronicles Дмитрий Галкин.

По его словам, Украина – это тема, по которой Россия и США принципиально не могут договориться без отказа от своих позиций. Галкин утверждает, что для Москвы украинский вопрос важнее, чем для Вашингтона. "Единственный разумный выход в этой ситуации – вообще не поднимать эту тему в разговоре с Трампом", – цитирует эксперта издание "Апостроф".

Кроме того, отмечает Галкин, сложной остается и ситуация вокруг Сирии. По его мнению, Вашингтон ждет, что Москва дистанцируется от режима Башара Асада, а также отойдет от тесного военно-политического сотрудничества с Ираном. "В нынешней ситуации Россия на это пойти не может, поэтому не вижу в настоящее время какой-либо перспективы разрешения противоречий вокруг Сирии", – заявил он.

Наиболее удобная внешнеполитическая тема для переговоров двух лидеров, уверен Галкин, – ситуация вокруг Северной Кореи. "Здесь и Трампу было бы удобнее сказать, что вот есть какое-то взаимопонимание. И России было бы удобно показать, что в таком важном вопросе, как КНДР, есть сближение позиций. Это единственная на сегодняшний день точка, по которой у США и РФ может быть взаимодействие", – отметил он.





Dni.Ru писали о том, когда Москва и Вашингтон при администрации Трампа смогут обсудить украинскую проблематику. Как отметил директор Центра политологических исследований Павел Салин, это будет возможно после того, как в Белом доме поймут расклад сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выработают стратегию поведения в отношении Китая, противостояние которому является внешнеполитическим приоритетом нынешней американской администрации.

Вторым приоритетом США при президенте Трампе, уверен политолог, является Ближний Восток и сирийская проблема. Что касается украинского вопроса, то он, по мнению аналитика, в этом списке важных тем американской внешней политики – лишь на третьем месте. "Допустим, Штатам нужно решить какую-то проблему в Азиатско-Тихоокеанском регионе, они смотрят, какая там ситуация, кто может быть их потенциальным союзником. Предположим, что потенциальный союзник – это Россия. А раз так, то нужно предложить Москве что-то, что ее интересует. А в большей степени интересует именно Украина", – подчеркнул Салин.

Скорее всего, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся в начале июля на саммите "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге. С большой вероятностью тема Украины так или иначе будет затронута двумя лидерами. В таком случае уже в ближайшие месяцы в Белом доме должны выработать свою позицию в отношении Незалежной. Будет ли она такой же, как у вашингтонской администрации времен Барака Обамы, неизвестно. Во всяком случае, до сих пор не представляется возможным как-то однозначно оценивать позицию Трампа по украинскому вопросу.

При этом, несмотря на агрессивные действия и заявления американского лидера на международной арене, окно возможностей для достижения договоренностей между Москвой и Вашингтоном остается открытым. И многое здесь зависит именно от Белого дома. Захочет ли он продолжать прежнюю политику конфронтации или разум возобладает, и нынешние руководители американского государства пожелают снизить градус напряженности в отношениях двух стран? Ответить на этот вопрос можно будет уже через пару месяцев.

