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Политика

О чем говорили Путин и Тиллерсон

Владимир Путин и Рекс Тиллерсон. Фото: dni.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности встречи Владимира Путина и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По его словам, переговоры политиков получились конструктивными.
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"Президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному положению, в котором мы сейчас находимся", – цитирует Дмитрия Пескова "Газета.ru". При этом он отметил, что говорить о сдвиге в отношениях России и Соединенных Штатов "пока рано".

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Подробности встречи Путина и Тиллерсона

Путин встретился с Тиллерсоном

По словам представителя главы государства, Владимир Путин "дал анализ и свое видение предтечи" обострившемуся кризису. В Кремле рассчитывают, что позицию президента России донесут до американского лидера Дональда Трампа. Пресс-секретарь отметил, что это поможет главе США понять причины возникновения "двустороннего тупика" между странами, передает агентство "Интерфакс".

Также Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Рекс Тиллерсон "весьма обстоятельно" обсудили ситуацию в Сирии. Он считает конструктивным тот факт, что "можно отфиксировать понимание необходимости поддержания диалога для поиска решения вопросов".

В то же время представитель российского лидера отметил, что политики обсудили украинский кризис лишь "пунктирно". "Детального обсуждения Украины не было", – подчеркнул он.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон назвал прошедшие в России консультации продуктивными. По его словам, отношения США и России находятся на низшей точке и две крупные ядерные державы не могут находиться "в таком состоянии дел".

Автор: Константин Улюкаев13 апреля 2017, 13:29

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