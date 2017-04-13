О чем говорили Путин и Тиллерсон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности встречи Владимира Путина и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По его словам, переговоры политиков получились конструктивными.

"Президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному положению, в котором мы сейчас находимся", – цитирует Дмитрия Пескова "Газета.ru". При этом он отметил, что говорить о сдвиге в отношениях России и Соединенных Штатов "пока рано".

По словам представителя главы государства, Владимир Путин "дал анализ и свое видение предтечи" обострившемуся кризису. В Кремле рассчитывают, что позицию президента России донесут до американского лидера Дональда Трампа. Пресс-секретарь отметил, что это поможет главе США понять причины возникновения "двустороннего тупика" между странами, передает агентство "Интерфакс".

Также Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Рекс Тиллерсон "весьма обстоятельно" обсудили ситуацию в Сирии. Он считает конструктивным тот факт, что "можно отфиксировать понимание необходимости поддержания диалога для поиска решения вопросов".

Russian Foreign Minister shuts down NBC #FakeNews reporter, for her "bad manners". Watch Tillerson's reaction! ������pic.twitter.com/ffejJTYabD — Democrats for Trump (@YoungDems4Trump) 13 апреля 2017 г.

В то же время представитель российского лидера отметил, что политики обсудили украинский кризис лишь "пунктирно". "Детального обсуждения Украины не было", – подчеркнул он.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон назвал прошедшие в России консультации продуктивными. По его словам, отношения США и России находятся на низшей точке и две крупные ядерные державы не могут находиться "в таком состоянии дел".