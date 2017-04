О чем говорили Путин и Тиллерсон

"Президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному положению, в котором мы сейчас находимся", – цитирует Дмитрия Пескова "Газета.ru". При этом он отметил, что говорить о сдвиге в отношениях России и Соединенных Штатов "пока рано".

По словам представителя главы государства, Владимир Путин "дал анализ и свое видение предтечи" обострившемуся кризису. В Кремле рассчитывают, что позицию президента России донесут до американского лидера Дональда Трампа. Пресс-секретарь отметил, что это поможет главе США понять причины возникновения "двустороннего тупика" между странами, передает агентство "Интерфакс".

Также Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Рекс Тиллерсон "весьма обстоятельно" обсудили ситуацию в Сирии. Он считает конструктивным тот факт, что "можно отфиксировать понимание необходимости поддержания диалога для поиска решения вопросов".

Russian Foreign Minister shuts down NBC #FakeNews reporter, for her "bad manners". Watch Tillerson's reaction! pic.twitter.com/ffejJTYabD