Почему Трамп бросил Украину на произвол судьбы

На переговорах в Москве между американской делегацией во главе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и российским руководством большая часть времени была отведена сирийской проблематике. Означает ли это, что Вашингтон решил дистанцироваться от украинского вопроса?

По итогам прошедших в российской столице переговоров стало известно, что в общении между двумя сторонами 99% времени было уделено Сирии. Что касается украинской проблематики, то она, как передавали ранее РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в российском внешнеполитическом ведомстве, в обсуждении практически не затрагивалась.

Между тем еще до визита в российскую столицу Тиллерсон принял участие во встрече стран "Большой семерки" в Италии. Там руководитель американской дипломатии прямо поинтересовался у своих коллег, почему Соединенные Штаты должны беспокоить трудности на Украине. При этом госсекретарь прямо намекнул, что вряд ли ситуация в этой стране волнует американских налогоплательщиков, которые из своего кармана оплачивают поддержку тамошнего режима.

Означает ли это, что в Вашингтоне решили дистанцироваться от ситуации в Незалежной? Американцы во внешней политике всегда выстраивают четкую иерархию приоритетов, и пока они не поймут своей диспозиции по более важным задачам, менее значимые проблемы они обсуждать не будут, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. По его словам, сейчас главный приоритет Соединенных Штатов – это Азиатско-Тихоокеанской регион, в частности, отношения с Китаем. "Исходя из этого Белый дом выстраивает всю свою внешнюю политику", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Вторым приоритетом США при президенте Трампе, уверен политолог, является Ближний Восток и сирийская проблема. Что касается Украины, то она, по мнению аналитика, находится в списке приоритетов американской внешней политики лишь на третьем месте. "Допустим, Штатам нужно решить какую-то проблему в Азиатско-Тихоокеанском регионе, они смотрят какая там ситуация, кто может быть их потенциальным союзником. Предположим, что потенциальный союзник – это Россия. А раз так, то нужно предложить Москве что-то, что ее интересует. А ее интересует Украина и Сирия", – подчеркнул Салин.





По его словам, когда переговоры дойдут до такой точки, то только тогда Россия и США будут касаться украинского вопроса. "Сама по себе Украина прежние американские администрации интересовала как один из форпостов по насаждению демократии на постсоветском пространстве, а теперь она интересует Вашингтон лишь как инструмент для глобального размена с Россией по Китаю и Азиатско-Тихоокеанскому региону в первую очередь, поскольку поднебесная объявлена главным приоритетом внешней политики Трампа. Во вторую – по Сирии", – добавил политолог.

Когда Москва и Вашингтон вернутся к обсуждению украинского вопроса? По мнению Салина, это произойдет не раньше, чем администрация Трампа поймет расклад сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегию поведения Китая. "Кроме того, будет иметь значение ситуация в Сирии, наметятся ли в скором времени пути выхода из тамошнего кризиса. И на основании этого в Вашингтоне будут решать, что можно предложить России. Вот тогда Белый дом и попытается разыграть украинскую карту", – считает эксперт.





При этом он полагает, что удар по сирийской авиабазе Шайрат в прошлую пятницу был не чем иным, как сигналом Китаю по корейской проблеме. "Не зря атака произошла во время визита китайского лидера в США. Трамп продемонстрировал, что если Китай не будет давить на КНДР вместе со Штатами, то удар может быть нанесен уже по Пхеньяну", – добавил политолог, отметив, что в любом случае судьба Украины решается сейчас в Азии и на Ближнем Востоке.

Тем не менее нынешний киевский режим во главе с президентом Петром Порошенко вряд ли будут сидеть сложа руки и ждать, когда Москва и Вашингтон решает судьбу Украины. "Киев пытается удержаться в мировой повестке дня за счет провоцирования эскалации ситуации в Донбассе. Последний такой акт был в январе этого года. Сейчас ситуация немного другая, и у Порошенко действительно есть опасения, что Москва и Вашингтон договорятся. Но что Киев может сделать?" – задается вопросом эксперт.

По его словам, украинское руководство вряд ли может и дальше использовать эскалацию обстановки на востоке страны для повышения степени своего значения в глазах США и Европы. "Думаю, что с киевскими властями хорошо и обстоятельно поговорили, ведь украинская экономика критически зависит от грантов Запада. Им сказали – будете шалить, не дадим кредитов. Это подтверждается тем, что ситуация в Донбассе успокоилась, когда Киеву выдали новый транш от МВФ. По сути говоря, это система "деньги в обмен на хорошее поведение", – сказал эксперт. По его словам, Запад фактически приказал Киеву сидеть и ждать, когда Вашингтон и Москва всерьез начнут обсуждать украинскую проблему.

