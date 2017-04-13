Почему Трамп бросил Украину на произвол судьбы

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Понедельник 17 апреля
Лента новостей
19:33
Из машины "Почты России" выпал мешок с пенсиями
19:05
Пять признаков "нездорового" секса
18:39
Постаревшего Богдана Титомира перепутали с Жанной Агузаровой
18:07
Рублю предсказали скорое падение
18:03
Названа самая массовая профессия России
17:55
Задержан организатор теракта в Петербурге
17:42
Жуткие травмы раненых в теракте девушек
17:23
Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой
17:21
Ходорковский перечислил Навальному 60 тысяч долларов на выборы
17:21
ОНФ проверит качество дорог в регионах
16:53
Столичным детям предложили постричься под "Гитлера"
16:25
Россиянка попала в список самых красивых миллионерш
16:22
В Москве у супружеской пары изъяли 108 кг наркотиков
16:17
От чего зависит женская ревность
16:06
Кремль открестился от мнения телеведущего Киселева
16:06
Гулявшего по улицам медвежонка поймали в Подмосковье
15:43
Российский "Терминатор" напугал Запад
15:35
В Москве избили и ограбили тренера сборной России по футболу
15:26
"ЕР" за год спасла 30 тысяч обманутых дольщиков
15:20
В Москве пропала 17-летняя студентка
15:13
Известная телеведущая опозорилась своим фото
15:03
Как "Танцы со звездами" ломали Глафиру Тарханову
14:47
Жена Чубайса откровенно о ломке после наркотиков
14:41
Жителя Петрозаводска задержали за похищение лешего
14:33
На Пасху девочка-веган убила родителей
14:28
Режиссер "Дурака" Быков: Больной я просто
14:15
В России предложили бесплатно хоронить умерших
14:11
Шульгина интимно поздравила Валерию
14:10
В метро Санкт-Петербурга пассажир упал на рельсы
13:50
В чае со льдом увидели источник холеры
13:46
Бузова уничтожила свое свадебное платье
13:41
В Москве российский актер попал в больницу после нападения
13:41
Сколько Европа потеряла из-за антироссийских санкций
13:30
Во время пасхальной службы у священника украли MacBook и украшения
13:28
Сладкая жизнь самой красивой девушки России
13:26
Москву ждет масштабное обновление
13:24
Похитители на черном Merсedes схватили подростков в Москве
13:06
Прокатившийся в зорбе по Перми мужчина удивил прохожих (видео)
13:05
Отчаянная попытка водителя спасти "газель" попала на видео
12:58
Съемки порно остановили из-за ВИЧ у актера
12:57
Милонов возмутил россиян экстремизмом
12:54
Ведущая "Первого канала" о рождении третьего ребенка
12:51
Гонщица-трансгендер решила уйти в балет
12:50
Погибшего в Maserati москвича опознал отец
12:37
Автобус с детьми смыло с дороги (видео)
12:26
Боярская потеряла дар речи на съемках
12:19
Васильев набросился на обидчика Ходченковой
12:16
НКО стало проще получить президентские гранты
12:10
Родившая Седокова похвасталась фигурой в купальнике
12:02
Пенсионерка отдала "экстрасенсу" 2,7 миллиона рублей
11:59
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
11:54
"Евровидение" изменило себе ради тяжелобольного артиста
11:52
Ученые усомнились в существовании космоса
11:25
Москвичей предупредили об опасности
11:07
В Москве ребенок насмерть обварился супом
10:58
Принцессу Лею убрали из "Звездных войн"
10:53
Мать защитила мужа Федоровой во время семейной ссоры
10:47
Россияне готовы к войне с США
10:42
Прогулку женщин с мертвой собакой сняли на видео
10:35
Найдены плюсы повышения пенсионного возраста
10:23
Мертвая женщина полгода пролежала на улице в Москве
10:21
Американцы допросили трехмесячного "террориста"
10:20
"Ингеоком" предложил минимальную цену строительства новых участков московского метро
10:12
Под Москвой столкнулись 20 машин
10:01
Сгоревший в Maserati москвич умер от удара по голове
09:45
Тренер по фитнесу прославилась благодаря волосам на теле
09:42
Эрдоган перехитрил Россию
09:36
Максакова объяснила свой отказ праздновать Пасху
09:20
В Москве грабители с пистолетом отобрали у жертвы машину и деньги
09:08
Москву парализовал ледяной шторм
08:56
Названы условия обнаружения пришельцев из других галактик
08:54
Удовиченко рассказала о разводе Гузеевой
08:18
ПДД серьезно изменят ради байкеров и велосипедистов
07:59
При пожаре в московском храме пострадали дети
18:34
Подробности смертельной аварии с Maserati в центре Москвы
18:21
У Филиппа Киркорова умерла младшая сестра
18:05
В США офицер попал под следствие за съемки в порно
17:41
Пассажир бросил водителя умирать в горящем Maserati
17:36
Теракт под Алеппо попал на видео
17:09
Максима Галкина отругали за яркий наряд в храме
16:42
Голая топ-модель поздравила с Пасхой (видео)
16:27
Проводить ракетные пуски Северную Корею заставляют США
16:06
Покалеченного Степанова заперли в психбольнице
15:35
На Украине в куличах разглядели угрозу нацбезопасности
15:11
Экипаж МЧС спас запутавшуюся в проводах чайку (видео)
14:51
Бывший муж Аллегровой остался без друзей в тюрьме
14:29
Путин встретил Пасху в Москве
14:17
Андрей Разин раскрыл причину смерти сына
13:49
Петербургский теракт грозят повторить в Лондоне
13:18
В аэропортах Индии объявлена тревога
13:03
Беспилотник снял на видео отчаянную атаку пеликана
12:50
При пожаре на севере Москвы погиб человек
12:45
"Мисс Россия 2017" стала блондинка
12:27
Ракетные испытания КНДР провалились под наблюдением США
12:11
В Татарстане школьница умерла после падения с лошади
11:50
Дорогу в аэропорт Петербурга перекрыло озеро (видео)
11:37
Телевизор убил ребенка в Ульяновской области
11:29
Пугачева встретила день рождения в откровенном платье
11:03
Брата Саакашвили заставляют покинуть Украину
10:40
В аэропорту Нью-Йорка произошла эвакуация из-за гранаты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пассажир бросил водителя умирать в горящем Maserati
Максакова объяснила свой отказ праздновать Пасху
Пугачева встретила день рождения в откровенном платье
Киркоров показал гастрольную жену
Максима Галкина отругали за яркий наряд в храме
ПДД серьезно изменят ради байкеров и велосипедистов
Политика

Почему Трамп бросил Украину на произвол судьбы

Дональд Трамп. Фото: Dni.Ru
На переговорах в Москве между американской делегацией во главе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и российским руководством большая часть времени была отведена сирийской проблематике. Означает ли это, что Вашингтон решил дистанцироваться от украинского вопроса?
прочитано 5946 раз

По итогам прошедших в российской столице переговоров стало известно, что в общении между двумя сторонами 99% времени было уделено Сирии. Что касается украинской проблематики, то она, как передавали ранее РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в российском внешнеполитическом ведомстве, в обсуждении практически не затрагивалась.

ПО ТЕМЕ

Киев позлорадствовал над визитом Тиллерсона в Россию

Трамп унизил ждущего встречи Порошенко

Назойливый Порошенко окончательно утомил Запад

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Между тем еще до визита в российскую столицу Тиллерсон принял участие во встрече стран "Большой семерки" в Италии. Там руководитель американской дипломатии прямо поинтересовался у своих коллег, почему Соединенные Штаты должны беспокоить трудности на Украине. При этом госсекретарь прямо намекнул, что вряд ли ситуация в этой стране волнует американских налогоплательщиков, которые из своего кармана оплачивают поддержку тамошнего режима.

Означает ли это, что в Вашингтоне решили дистанцироваться от ситуации в Незалежной? Американцы во внешней политике всегда выстраивают четкую иерархию приоритетов, и пока они не поймут своей диспозиции по более важным задачам, менее значимые проблемы они обсуждать не будут, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. По его словам, сейчас главный приоритет Соединенных Штатов – это Азиатско-Тихоокеанской регион, в частности, отношения с Китаем. "Исходя из этого Белый дом выстраивает всю свою внешнюю политику", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Вторым приоритетом США при президенте Трампе, уверен политолог, является Ближний Восток и сирийская проблема. Что касается Украины, то она, по мнению аналитика, находится в списке приоритетов американской внешней политики лишь на третьем месте. "Допустим, Штатам нужно решить какую-то проблему в Азиатско-Тихоокеанском регионе, они смотрят какая там ситуация, кто может быть их потенциальным союзником. Предположим, что потенциальный союзник – это Россия. А раз так, то нужно предложить Москве что-то, что ее интересует. А ее интересует Украина и Сирия", – подчеркнул Салин.

Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

По его словам, когда переговоры дойдут до такой точки, то только тогда Россия и США будут касаться украинского вопроса. "Сама по себе Украина прежние американские администрации интересовала как один из форпостов по насаждению демократии на постсоветском пространстве, а теперь она интересует Вашингтон лишь как инструмент для глобального размена с Россией по Китаю и Азиатско-Тихоокеанскому региону в первую очередь, поскольку поднебесная объявлена главным приоритетом внешней политики Трампа. Во вторую – по Сирии", – добавил политолог.

Когда Москва и Вашингтон вернутся к обсуждению украинского вопроса? По мнению Салина, это произойдет не раньше, чем администрация Трампа поймет расклад сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегию поведения Китая. "Кроме того, будет иметь значение ситуация в Сирии, наметятся ли в скором времени пути выхода из тамошнего кризиса. И на основании этого в Вашингтоне будут решать, что можно предложить России. Вот тогда Белый дом и попытается разыграть украинскую карту", – считает эксперт.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: GLOBAL LOOK press/Liu Weibing

При этом он полагает, что удар по сирийской авиабазе Шайрат в прошлую пятницу был не чем иным, как сигналом Китаю по корейской проблеме. "Не зря атака произошла во время визита китайского лидера в США. Трамп продемонстрировал, что если Китай не будет давить на КНДР вместе со Штатами, то удар может быть нанесен уже по Пхеньяну", – добавил политолог, отметив, что в любом случае судьба Украины решается сейчас в Азии и на Ближнем Востоке.

Тем не менее нынешний киевский режим во главе с президентом Петром Порошенко вряд ли будут сидеть сложа руки и ждать, когда Москва и Вашингтон решает судьбу Украины. "Киев пытается удержаться в мировой повестке дня за счет провоцирования эскалации ситуации в Донбассе. Последний такой акт был в январе этого года. Сейчас ситуация немного другая, и у Порошенко действительно есть опасения, что Москва и Вашингтон договорятся. Но что Киев может сделать?" – задается вопросом эксперт.

По его словам, украинское руководство вряд ли может и дальше использовать эскалацию обстановки на востоке страны для повышения степени своего значения в глазах США и Европы. "Думаю, что с киевскими властями хорошо и обстоятельно поговорили, ведь украинская экономика критически зависит от грантов Запада. Им сказали – будете шалить, не дадим кредитов. Это подтверждается тем, что ситуация в Донбассе успокоилась, когда Киеву выдали новый транш от МВФ. По сути говоря, это система "деньги в обмен на хорошее поведение", – сказал эксперт. По его словам, Запад фактически приказал Киеву сидеть и ждать, когда Вашингтон и Москва всерьез начнут обсуждать украинскую проблему.

Автор: Иван Поляков13 апреля 2017, 21:54

Политика

Лавров предупредил зарвавшегося Трампа об атаке
Взволнованный Абэ ждет откровенной беседы с Путиным
Лондон заманивает Москву в свою команду
Горбачев: Холодная война близко

Шоу-бизнес

Постаревшего Богдана Титомира перепутали с Жанной Агузаровой
Заворотнюк покинула Россию после скандала с долгами
Как "Танцы со звездами" ломали Глафиру Тарханову
Шульгина интимно поздравила Валерию

Проишествия

В Москве российский актер попал в больницу после нападения
Прогулку женщин с мертвой собакой сняли на видео
В Москве ребенок насмерть обварился супом
Теракт под Алеппо попал на видео

Lifestyle

Режиссер "Дурака" Быков: Больной я просто
Боярская потеряла дар речи на съемках
Принцессу Лею убрали из "Звездных войн"
Вышел трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" (видео)
Общество

Жена Чубайса откровенно о ломке после наркотиков

Авдотья Смирнова рассказала о тяжело пережитом опыте
Общество

Кремль открестился от мнения телеведущего Киселева

Пресс-секретарь президента России сделал заявление для журналистов
Спорт

Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой

Спортсменка родила сына
Шоу-бизнес

Постаревшего Богдана Титомира перепутали с Жанной Агузаровой

Певец явился на эфир к Ивану Урганту в странном наряде

Гороскоп

Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Названа причина неудач Василия Степанова

Фоторепортажи

Сладкая жизнь самой красивой девушки России
Тренер по фитнесу прославилась благодаря волосам на теле
Путин встретил Пасху в Москве
"Мисс Россия 2017" стала блондинка

Спорт

Шарапова пожаловалась на травлю
Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования
Липницкая избегает контуженного в Чечне отца
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)

Регионы

Пенсионерка отдала "экстрасенсу" 2,7 миллиона рублей
Прокатившийся в зорбе по Перми мужчина удивил прохожих (видео)
Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе
Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru