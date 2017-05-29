Российскому послу в Черногории вручили ноту протеста

Посол России в Черногории Сергей Грицай получил ноту протеста из рук министра иностранных дел страны. Местные власти выразили сожаление в связи с задержанием черногорского депутата Миодрага Вуковича в аэропорту Домодедово.

"Также было указано на неприемлемое отношение соответствующих российских органов, незаконное задержание депутата, в ходе которого ему не были предоставлены элементарные условия, несмотря на его слабое здоровье", – гласит текст документа. Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала обвинения Черногории попыткой оправдаться за вступление в НАТО, передает "Газета.ru".