Во Франции началась встреча Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию. Главу государства в Версале встретил французский лидер Эммануэль Макрон.

Политики проводят двусторонние переговоры, передает Russia Today. Отмечается, что это первая встреча Путина с новым президентом Франции. В ходе беседы главы государств обсудят двусторонние отношения и процесс урегулирования крупнейших региональных конфликтов.