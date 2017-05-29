Во Франции началась встреча Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию. Главу государства в Версале встретил французский лидер Эммануэль Макрон.
Политики проводят двусторонние переговоры, передает Russia Today. Отмечается, что это первая встреча Путина с новым президентом Франции. В ходе беседы главы государств обсудят двусторонние отношения и процесс урегулирования крупнейших региональных конфликтов.
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