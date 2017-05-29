За что понизили Рашкина

КПРФ помолодела. Случилось это на съезде партии 27 мая. Омоложение коснулось, в первую очередь, заместителей бессменного лидера коммунистов: так, место 62-летнего Валерия Рашкина занял 40-летний Юрий Афонин. За что же "подвинули" давнего соратника Геннадия Зюганова?

Сам Валерий Рашкин – как, впрочем, и переизбранный на пост председателя партии Зюганов, "понижением статуса" решение съезда не считает. Лидер КПРФ заявил журналистам, что совмещать два поста (заместителя председателя по организационным вопросам и главы московского городского комитета) Рашкину "неуместно", так что он займется работой в столице, которой там "непочатый край". Кроме того, он остается членом президиума ЦК КПРФ.

Рашкин же оповестил прессу о своем решении "действовать острее и быть более напористым и решительным". "Я не вижу понижения статуса. Москва остается главной площадкой для всех митингов и пикетов", - сообщил Рашкин газете "КоммерсантЪ".

Валерий Рашкин в качестве куратора орготдела в 2009 году занимался разгоном столичного отделения, которое тогда конфликтовало с руководством КПРФ. После этого Геннадий Зюганов доверил ему возглавить московский горком, а также дал пост зампреда ЦК. Теперь же ситуация изменилась. Некоторые в партии считают, что освобождение Рашкина от должности может означать, что в руководстве КПРФ окончательно утвердится "тенденция на соглашательство".

Есть и другое мнение. Источники агентства РБК в партии объяснили смещение политика следующим образом: Рашкин для Зюганова – "пороховая бочка". Политик активно выступал на митингах в Москве против платных парковок, настаивал на проверке данных о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, возглавляемый им московский горкомитет провел митинг против реновации жилья в Москве – и все это без согласования с Зюгановым.

В преддверии президентской кампании подобные эксцессы руководству партии не нужны. Убирая Рашкина с поста заместителя председателя ЦК, лидеры хотят укрепить дисциплину, считает политолог Аббас Галлямов. "Рашкин действует очень самостоятельно, и, видимо, его самодеятельность поднадоела партийному руководству. Это решение должно успокоить и его самого, и тех, кто на него ориентировался. Они поймут, что ориентироваться надо не на Рашкина, а на Зюганова", – считает эксперт. Он подчеркивает, что для партии важно выступить на президентских выборах успешнее, чем на думских, где КПРФ с трудом сохранила за собой второе место.

Валерий Рашкин был избран заместителем председателя еще в 2013 году, в политических кругах он всегда считался правой рукой Зюганова. Причины неожиданных перемен в статусе политика называют разные. В числе основных – две версии. Предполагают, что Геннадий Зюганов наконец-то понял, что тянущийся за Валерием Рашкиным шлейф скандалов, о которых постоянно пишут в СМИ, негативно сказывается на имидже партии и на ее лидере лично. Либо же на карьере политика сказались результаты последних выборов, где его рейтинг оказался ниже, чем рейтинг партии по Москве. А, скорее всего, и то, и другое.