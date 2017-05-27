Нежности Макрона и Трюдо поразили общественность

Новый президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Видеозапись беседы французский лидер выложил в соцсети. Однако общественность тут же обратила внимание на слишком дружественное поведение Микрона и Трюдо.

"У франко-канадской дружбы появилось новое лицо. Мы будем решать проблемы нашего поколения", – подписал Макрон видео.

На кадрах запечатлено, как 39-летний президент и 44-летний премьер-министр прогуливаются по саду и ведут беседу, в какой-то момент, заговорившись Макарон срывает цветок.

Пользователи Сети тут же высмеяли этот момент. "Я хочу подарить тебе цветы, как бы говорит президент Трюдо", – прокомментировал запись один из подписчиков. Другие пошли дальше и увидели в прогулке француза и канадца слишком много нежности: "Вы, ребята, теперь тролите нас, американцев, своими нежными рукопожатиями, не так ли?"

L'amitié franco-canadienne a un nouveau visage. @JustinTrudeau, à nous de relever les défis de notre génération ! #G7Taormina pic.twitter.com/8EdQopviov — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 мая 2017 г.

При этом сам Трюдо решил в соцсетях ограничиться лишь фотографиями. Но даже официальный снимок привлек внимание общественности. Пользователи обратили внимание, что на встречу с президентом Франции премьер надел полосатые носки, на которых видны чуть ли не все цвета радуги.

Публикация от Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) Май 26 2017 в 7:02 PDT

Как писали Dni.Ru, Джастин Трюдо уже давно получил статус самого обаятельного политика в мире. Ранее под его чары попали экс-президент США Барак Обама, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, канцлер Германии Ангела Меркель и даже президент Мексики Энрике Пенья Ньето.