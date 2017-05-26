Меркель любуется розовыми носками красавчика Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо похвастался перед европейскими политиками своими разноцветными носками. Канцлер ФРГ не только оценила его стиль, но и выразила свое мнение в социальных сетях.

На заседание саммита НАТО в Брюсселе знаменитый своей красотой политик пришел в розовых носках с синим логотипом Североатлантического Альянса. "Классные носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью показывает свою свою покупку", – прокомментировала она свою фотографию в социальной сети Instagram.

Публикация от Angela Merkel (@bundeskanzlerin) Май 25 2017 в 10:54 PDT

На встречу со своей британской коллегой Терезой Мэй Джастин Трюдо пришел в ярко-голубых носках. "Выразил премьер-министру Великобритании свои соболезнования в связи с террористической атакой в Манчестере. Соединенное королевство всегда будет другом Канады", – прокомментировал он этот снимок.

Публикация от Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) Май 25 2017 в 1:21 PDT

Примечательно, что обе фотографии были сделаны примерно в одно и то же время. Это вызвало среди наблюдательных пользователей Сети ряд разногласий. Одни считают, что у Джастина Трюдо два совершенно разных носка – первый с логотипом НАТО, второй ярко-голубой. Другие утверждают, что премьер Канады, как и полагается светским модникам, успел между снимками сменить пару носков.

Публикация от Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) Апр 24 2017 в 7:33 PDT

Отметим, что Джастин Трюдо регулярно выбирает неординарные носки даже при подготовке к официальным мероприятиям. Например, на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном он надел полосатые носки, на которых видны чуть ли не все цвета радуги. Фотографию с их совещания опубликовал в Instagram сам премьер Канады.

Публикация от Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) Май 26 2017 в 7:02 PDT

Как писали Dni.Ru, Джастин Трюдо уже давно очаровал Ангелу Меркель. В феврале 2017 года канцлер ФРГ опубликовала ряд фотографий с премьером Канады, на которых они целуются в щеку и ужинают вместе. Оба политика на этих снимках искренне рады видеть друг друга.

Публикация от Angela Merkel (@bundeskanzlerin) Фев 17 2017 в 6:27 PST

Напомним, 44-летний канадец уже давно получил статус самого обаятельного политика в мире. Ранее под его чары попали экс-президент США Барак Обама, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и даже президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

