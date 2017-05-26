"ЕР" против проверки чиновников за преступления родственников

Депутаты-единороссы не поддерживают инициативу об инициации проверки чиновников, в случае, если кто-то из его близких людей совершил грубое правонарушение. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "ЕР" в нижней палате парламента Андрей Исаев. Он добавил, что соответствующее предложение даже не рассматривалось во фракции.

У инициативы единоросса Сергея Вострецова о проверке чиновников и крупных бизнесменов, чьи близкие родственники грубо нарушили уголовный или административный кодексы, мало шансов на принятие, заявил Андрей Исаев. По его словам, это предложение противоречит российскому законодательству



Первый замглавы фракции единороссов сообщил, что инициатор предложения уведомил экспертно-консультативный совет "ЕР" о намерении внести соответствующий законопроект. "Но ни законопроект, ни саму идею экспертно-консультативный совет фракции "Единая Россия" пока не рассматривал и решения не выносил", – сказал Исаев.

"По моему мнению, у такой инициативы мало шансов на поддержку, – сказал депутат. – Она противоречит российскому законодательству".





По данным сайта телеканала Russia Today, Сергей Вострецов предлагает внести поправки в Налоговый кодекс и закон "О прокуратуре" с тем, чтобы контролирующие органы получили право внепланово проверять чиновников после совершения их родственниками грубых нарушений или преступлений. Автор инициативы считает, что это станет дополнительной мерой борьбы с коррупцией.

"Эта мера – некий сигнал представителям крупного бизнеса и чиновникам, чтобы они начали заниматься своими детьми и родственниками, - заявил парламентарий. – Мы не должны ждать, пока они уже начнут кого-то убивать, станут реальной угрозой обществу".

В качестве примера депутат привёл гонки на Gelandewagen, в которых участвовали Мара Багдасарян, сын топ-менеджера "Лукойла" Руслан Шамсуаров и другие представители "золотой молодежи", которые грубо нарушали правила дорожного движения.