В Госдуме выступили против шантажа депутатов

Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Федоров намерен добиваться прекращения деятельности организации Transparency International на территории России.

По его словам, организация занимается деятельностью, направленной на воздействие на внутриполитические процессы в стране. "Деятельность таких организаций надо прекращать, то есть объявлять их нежелательными организациями по закону и выводить с территории РФ", – передает слова Федорова "Интерфакс".

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Депутат также назвал Transparency International иностранным агентом, который действует в интересах "своего заказчика". По словам парламентария, он со своими коллегами намерен вплотную заняться этим вопросом с начала следующей недели.

В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции "ЕР" в Госдуме Андрей Исаев призвал руководство организации уволить заместителя генерального директора российского отделения Transparency International Илью Шуманова. Причиной стало его вызывающее поведение.

Так, ранее председатель думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Наталья Поклонская предложила провести проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Шуманов в ответ в довольно грубой форме пригрозил парламентарию собственным расследованием. "Придется пилить расследование по мадам экс-прокурору", – сказал он.

По словам Исаева, поведение Шуманова совершенно неадекватно. "Что произошло? Человек, который в ответ на законное предложение депутата Государственной Думы проверить общественную организацию отвечает шантажом и глупыми угрозами", – отметил парламентарий.

Кроме того, Исаев подчеркнул, что Поклонская имеет полное право обращаться в правоохранительные органы с просьбой о проверке любой организации, действия которой вызывают сомнения. "А заявления, что они теперь в ответ проверят депутата Государственной Думы, выглядят и смешно, и глупо, и непристойно", – резюмировал он.

Подверг критике выпад Шуманова и руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. По его словам, такого рода высказывания в адрес исполняющего свои полномочия представителя власти совершенно недопустимы. "Представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство, и с уважением к нему относиться", – сказал он.

Васильева поддержал заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Парламентарий оценил действия Шуманова как неприкрытый шантаж в адрес Натальи Поклонской. "А ведь Шуманов честно всем рассказал, как они там "пилят" расследования. Это не оговорка. Это признание. Вот, за это спасибо!" – написал он на своей странице в Facebook.

Transparency International – американское рейтинговое агентство, специализирующееся на коррупционной тематике. Имеет офисы в более чем 90 странах мира. Одним из главных источников финансирования организации является расположенный в США Национальный фонд демократии.

Исследования Transparency International часто критикуются как необъективные и пристрастные, трактующие выгодную Соединенным Штатам точку зрения. Главным инструментом исследований организации является так называемый "Индекс восприятия коррупции", где положение государств определяется исходя из мнения крупных западных СМИ.