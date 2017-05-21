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Политика

В Госдуме выступили против шантажа депутатов

Логотип Transparency International и здание Госдумы России. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky, dni.ru
Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Федоров намерен добиваться прекращения деятельности организации Transparency International на территории России.
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По его словам, организация занимается деятельностью, направленной на воздействие на внутриполитические процессы в стране. "Деятельность таких организаций надо прекращать, то есть объявлять их нежелательными организациями по закону и выводить с территории РФ", – передает слова Федорова "Интерфакс".

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Васильев: Шантаж депутатов недопустим

Депутат также назвал Transparency International иностранным агентом, который действует в интересах "своего заказчика". По словам парламентария, он со своими коллегами намерен вплотную заняться этим вопросом с начала следующей недели.

В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции "ЕР" в Госдуме Андрей Исаев призвал руководство организации уволить заместителя генерального директора российского отделения Transparency International Илью Шуманова. Причиной стало его вызывающее поведение.

Андрей Исаев. Фото: er.ru

Так, ранее председатель думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Наталья Поклонская предложила провести проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Шуманов в ответ в довольно грубой форме пригрозил парламентарию собственным расследованием. "Придется пилить расследование по мадам экс-прокурору", – сказал он.

По словам Исаева, поведение Шуманова совершенно неадекватно. "Что произошло? Человек, который в ответ на законное предложение депутата Государственной Думы проверить общественную организацию отвечает шантажом и глупыми угрозами", – отметил парламентарий.

Кроме того, Исаев подчеркнул, что Поклонская имеет полное право обращаться в правоохранительные органы с просьбой о проверке любой организации, действия которой вызывают сомнения. "А заявления, что они теперь в ответ проверят депутата Государственной Думы, выглядят и смешно, и глупо, и непристойно", – резюмировал он.

Подверг критике выпад Шуманова и руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. По его словам, такого рода высказывания в адрес исполняющего свои полномочия представителя власти совершенно недопустимы. "Представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство, и с уважением к нему относиться", – сказал он.

Владимир Васильев. Фото: er.ru

Васильева поддержал заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Парламентарий оценил действия Шуманова как неприкрытый шантаж в адрес Натальи Поклонской. "А ведь Шуманов честно всем рассказал, как они там "пилят" расследования. Это не оговорка. Это признание. Вот, за это спасибо!" – написал он на своей странице в Facebook.

Transparency International – американское рейтинговое агентство, специализирующееся на коррупционной тематике. Имеет офисы в более чем 90 странах мира. Одним из главных источников финансирования организации является расположенный в США Национальный фонд демократии.

Исследования Transparency International часто критикуются как необъективные и пристрастные, трактующие выгодную Соединенным Штатам точку зрения. Главным инструментом исследований организации является так называемый "Индекс восприятия коррупции", где положение государств определяется исходя из мнения крупных западных СМИ. 

Автор: Иван Поляков21 мая 2017, 14:37

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