Для главврачей установят предельный срок нахождения в должности

Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий установление предельного возраста для занятия руководящих должностей в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Как отметил глава комитета Ярослав Нилов, рассмотрение нормативно-правового акта планируется 7 июня.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, такие должности могут занимать лица не старше 65 лет вне зависимости от времени заключения с ними трудовых договоров. Между тем уточняется, что занимающие указанные должности и достигшие 65 лет руководители медицинских учреждений и их заместители переводятся с письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

При этом отмечается, что учредитель имеет право продлить в должности работника, который занимает позицию руководителя государственной или муниципальной медицинской организации, до достижения им возраста 70 лет. Это можно сделать по представлению общего собрания работников учреждения.

По словам Ярослава Нилова, омоложение управленческих кадров является насущной необходимостью. "Должны быть движение и карьерный рост для молодежи. Иначе медики будут уходить из ФГУПов и МУПов (федеральных государственных и муниципальных унитарных предприятий. – Прим.Ред.) в коммерцию", – полагает депутат.





Парламентарий считает, что такие ограничения целесообразно распространить на все государственные и муниципальные организации. Вместе с тем он выразил уверенность, что с покидающими свой пост руководителями должна сохраниться возможность продуктивного контакта. "Учитывая появление как новых технологий, так и новых подходов в управленческой сфере, считаем, что данная мера будет стимулировать сотрудников организаций, способствовать созданию условий для карьерного роста", – подытожил он.

В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что задача законопроекта, с одной стороны, состоит в обеспечении ротации медицинских кадров, с другой – в сохранении их преемственности в медицинских учреждениях. Он напомнил, что подобные меры уже действуют в отношении госслужащих и ректоров высших учебных заведений.

Исаев напомнил об опасениях, которые ране высказывались в СМИ относительно проекта закона. Парламентарий опроверг слухи о том, что опытные врачи могут быть уволены. "Речь идет не об увольнении его из профессии врача, а о том, чтобы освободить его от подписания платежек, выбивания труб для канализаций – речь идет об административно-хозяйственной работе", – сказал законодатель.





Он подчеркнул, что главный смысл нормативно-правового акта – дать достигшим солидного возраста работникам медицинской сферы возможность продолжать свою профессиональную деятельность. "Любой человек, достигший соответствующего возраста и заботящийся о своей организации, думает о том, чтобы подготовить себе смену, преемника. И гораздо правильнее будет, если этот преемник начнет деятельность при данном человеке, который еще активен, который готов прийти на помощь и что-то подсказать, посоветовать", – заметил Исаев.

Таким образом, подытожил единоросс, проект закона не ущемляет ничьих интересов. "Он ни в коей мере не может повредить медицинскому сообществу", – резюмировал парламентарий.

