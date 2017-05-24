В Европе растет число политических единомышленников России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что на политическом ландшафте Европы у России появляется все больше единомышленников. Такое заявление спикер сделал во время обсуждения в Думе проекта обращения парламентариев к Парламентской Ассамблее ОБСЕ в связи с запретом на территории Украины российских соцсетей.

Сегодня, 24 мая в Думе обсуждался проект обращения российских парламентариев к Парламентской Ассамблее ОБСЕ в связи с запретом на территории Украины популярных соцсетей и сетевых сервисов "Яндекс" и "Mail.ru". Некоторые депутаты засомневались в том, что это обращение нужно направлять в ОБСЕ. Спикер Думы ответил на такие настроения народных избранников.

Вячеслав Володин напомнил о том, что за последние месяцы значительно выросло число визитов в Россию зарубежных делегаций. Председатель палаты также обратил внимание на тот факт, что в Европе к власти приходят новые политики, взгляды которых близки людям.

У нас формируется много единомышленников, которые, возможно, завтра будут влиять на принятие решений.

Он также отметил, что Россия не может закрывать глаза на ущемление прав и свобод украинцев и желать, чтобы у них ухудшалась ситуация, поскольку там проживают близкие россиянам люди. "Наши коллеги по Парламентской ОБСЕ и другим межпарламентским институтам вообще-то должны понимать, что происходит - нарушаются фундаментальные права человека, вы видите, что происходит с пенсионерами, которые выходят на митинг, на шествие Бессмертного полка", - сказал председатель Госдумы.

В итоге на заседании палаты было принято обращение, которое будет направлено в Парламентскую Ассамблею ОБСЕ. В нем Госдума призывает потребовать отмены блокировки российских соцсетей на Украине и осудить нарушение прав и свобод киевскими властями.





"В результате принятия такого решения миллионы пользователей на Украине были лишены возможности свободно общаться и выражать свою позицию, поддерживать трансграничные родственные и профессиональные контакты", – отмечается в обращении.

Депутаты заявили, что "на глазах мирового сообщества продолжается формирование авторитарного государства, основанного на идеях национального превосходства, ксенофобии, межэтнической и межрелигиозной вражды, подавляющего инакомыслие, свободу слова и жестко ограничивающего беспрепятственный доступ к информации".

Кроме того, подчеркивается в обращении, "попирается и Конституция Украины, статья 34 которой провозглашает, что каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом -по своему выбору".

Госдума привлекла внимание европейских коллег к тому, что на парламентариях лежит большая ответственность за будущее Европы без цензуры и тоталитаризма.

Наряду с ОБСЕ, Госдума решила направить документ в ООН, Межпарламентский союз, Межпарламентскую Ассамблею государств-участников СНГ, Парламентскую Ассамблею ОДКБ, генеральному секретарю Совета Европы, а также в парламенты европейских государств.

Напомним, что ранее, 17 мая Вячеслав Володин уже обращал внимание на события последних недель на Украине. Инциденты, сопровождавшие празднование Дня Победы, а также запрет на использование в стране российских социальных сетей являются лишними свидетельствами нарушения в Незалежной прав человека, заявил тогда спикер Госдумы.

