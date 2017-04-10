ОНФ против поспешного принятия лесной "амнистии"

Эксперты Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам леса и экологии считают, что законопроект о лесной "амнистии" необходимо отложить. По их словам, принять его можно будет в тот момент, когда земли лесного фонда будут поставлены на кадастровый учет.

По мнению координатора центра, депутата Госдумы Владимира Гутенева, законопроект в своем нынешнем виде не способствует изначальной цели его создания – устранению несоответствия носящих взаимоисключающий характер сведений в Едином госреестре недвижимости и Государственном лесном реестре. "Мы считаем, что нормы о приоритете данных, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, над данными из Государственного лесного реестра, предложенные в законопроекте о лесной "амнистии", являются необоснованными, так как более 70% российских лесов до сих не стоят на кадастровом учете", – отметил парламентарий.

При этом он упомянул норму лесной "амнистии", которая в процессе определения границ населенных пунктов учитывает недопустимость их изломанности, а также отмечает необходимость достижения соотношения незастроенной и застроенной части территории населенного пункта в соотношении 70 на 30. Таким образом, к населенным пунктам будут присоединены лесные земли по размерам, превышающим их более чем в два раза. "На первый взгляд, правильная идея о создании буферной зоны, ограничивающей тотальную застройку местности, из-за неточности формулировок может обернуться масштабным поглощением лесных территорий в местах, которые по факту уже имеют плотную застройку", – подчеркнул Гутенев.





Парламентарий отметил, что в случае принятия законопроекта о лесной "амнистии" в его нынешнем виде, российским лесным угодьям будет нанесен непоправимый ущерб. "Принятие законопроекта без корректировок в значительной степени будет способствовать легализации принятых ранее неправомерных решений, увеличению процента застроенных территорий в лесных массивах и потере больших площадей в первую очередь защитных лесов, как наиболее привлекательных для застройки", – предупредил он.

Законопроект о лесной "амнистии" был подготовлен Министерством экономического развития России. Нормативно-правовой акт вносит ряд изменений в земельное законодательство, которые в случае наложения земель населенных пунктов на земли лесного фонда отдают приоритет первой категории земель.

