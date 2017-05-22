Госдума против переноса вступления в силу "пакета Яровой"

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддерживает инициативу о перенесении на пять лет срока вступления в силу поправок в антитеррористическое законодательство. Согласно "пакету Яровой", провайдеры обязаны хранить информацию пользователей телефонной связи и интернета.

Глава комитета, единоросс Василий Пискарев напомнил, что сейчас на рассмотрении находится инициатива члена Совета Федерации Антона Белякова, предлагающая перенести на 2023 год срок вступления в силу этих положений, однако комитет не планирует ее поддерживать. Депутат полагает, что закон не нужно откладывать в долгий ящик, его нужно реализовать в качестве дополнительных рычагов противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.

Пискарев также обратил внимание, что положения федерального закона еще не вступили в силу, и практика правоприменения норм пока не сформирована, сообщает ТАСС.

"Нам необходимо дождаться их вступления в силу и посмотреть, возникнут ли трудности с реализацией", – подчеркнул парламентарий. Помимо профильного комитета Думы, инициатива о переносе вступления норм закона не поддерживается и в Совете Федерации.

7 июля 2016 года президент Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, которые с 1 июля 2018 года обязывают операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео.

Самый "тяжелый" контент – изображения, звуки и видеоинформацию – операторы должны хранить 6 месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.



