Вашингтон объявил об отмене халявы для Порошенко

США ежегодно выделяли на нужды армии Украины сотни миллионов долларов. Больше бесплатно помогать Киеву Вашингтон не намерен.

Намерения Белого дома были озвучены во время презентации федерального бюджета на 2018 год. Как заявил глава управления по администрированию и бюджету Белого дома Мик Малвейни, на кредитную схему будет предложено перейти ряду государств.

"Мы изменим несколько программ зарубежной военной помощи, заменив прямые гранты на займы, – пояснил Малвейни. – Вместо передачи кому-то 100 миллионов долларов мы можем предоставить кредитные гарантии в меньшем объеме, на которые на самом деле можно будет приобрести больше".

Как именно будет работать новая схема, чиновник не уточнил. По его словам, над многими деталями работает Госдепартамент.

Бесплатную военную помощь в 2018-м финансовом году предполагается прекратить таким странам, как Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан, Филиппины и Украина. Преференции будут сохранены для Египта и Израиля.

Проект бюджета должен пройти утверждение в конгрессе, однако в Белом доме не сомневаются, что особых изменений в бюджете не будет. Это значит, что с 2018-го финансового года странам, желающим получать военное финансирование из США, предложат кредиты. Как отметил авторитетный Wall Street Journal, в Госдепе признают "маловероятным", что "большинство государств заинтересуется этим предложением".

Напомним, что с 2014 года на поддержку украинской армии США ежегодно выделяли Украине до 300 миллионов долларов. Теперь Киеву придется находить финансирование самостоятельно.