Порошенко отправил черную метку Трампу

Петр Порошенко бросает на Донбасс ракеты и авиацию. Авдеевка превращается в филиал ада на Украине, президент экстренно возвращается в Киев из Берлина и взывает о помощи. То есть сам поджег – и сам кричит "пожар"! Это шаг "последней надежды" – попытка привлечь внимание западных кураторов, подыграв им в борьбе против избранного президента США.

Причины столь поспешного возвращения украинского президента в Киев приводят самые разные. Сам Порошенко, конечно, объясняет свое бегство из Берлина ситуацией в Донбассе. Некоторые эксперты считают, что это немецкий канцлер – после беседы с новым американским лидером – дала главе украинского государства от ворот поворот. Кто-то, напротив, думает, что Порошенко получил указания от Ангелы Меркель – и побежал их исполнять.

Однако искать логику в действиях украинского лидера – занятие неблагодарное. Это почти то же самое, что пытаться найти смысл в изречениях Виталия Кличко. Особенно все запутано в последнее время, когда Москва и Вашингтон от постоянной пикировки переходят к намекам на сотрудничество. Во всяком случае об Украине уже было сказано лидерами России и США: конфликт надо решать, а не замораживать. После чего в действиях властей в Киеве появились явные признаки паники: что-то делать надо, что именно – не знаем, потому хватаемся за что попало.

Очередной хитрый план Порошенко уже стоил жизни сотне украинцев, не говоря о раненых. По данным разведки ДНР, перехватившей доклад украинского военного командования, попытка прорыва линий обороны ополчения обошлась ВСУ более чем в 70 убитых. Однако что президенту Украины жизни его сограждан, когда на кону его собственное благосостояние?

Донецк и другие города Донбасса два дня беспрерывно обстреливала артиллерия, применялись установки залпового огня. Из-за этого была обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Украинская сторона уже возложила ответственность за эскалацию конфликта на ополченцев, а также заявила, что вина за произошедшее лежит на России. При этом Киев потребовал у Запада принять меры по отношению к Москве.

Кроме того, Порошенко спешно включил территории Луганской и Донецкой народных республик в состав особой военно-воздушной зоны "Восток". Притом что остатки украинской авиации давно уже дальше линии разграничения не рискуют залетать (пару лет назад пытались – долетались), такой президентский указ выглядит странно.

Эксперты поясняют: что Порошенко таким образом пытается подчеркнуть, что ЛНР и ДНР все еще являются частью Украины. Если же дело все-таки дойдет до применения авиации, то киевский режим, скорее всего, будет официально обвинен в невыполнении минских соглашений. Более того, в генштабе Украины хорошо понимают, что решить вопрос с Донецком и Луганском с помощью авиаударов не получится.

Завершающий штрих нанесли последователи Порошенко на перегоне Светланово – Шипилово. Боевики, блокирующие железную дорогу, вырезали из колеи полутораметровый кусок рельса, сообщила в Facebook пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Если рассматривать все эти действия с точки зрения разрешения внутриукраинского конфликта, то смысл понять сложно – точнее, невозможно. Скорее всего, спровоцированное Киевом обострение в Донбассе – часть кампании, нацеленной на ослабление положения президента США Дональда Трампа и усиление позиции его политических противников, считает публицист Анатолий Вассерман.

"Вспомним, что противники Трампа по сей день не смирились со своим поражением. Они устраивают постоянно провокации внутри США. Устраивают всевозможные манифестации под нелестными, мягко говоря, лозунгами. Сейчас, например, они требуют отмены введенного администрацией Трампа временного запрета на въезд в Соединенные Штаты людей из стран, где действуют крупные террористические организации. То есть они готовы, по сути, подставить своих сограждан под террор, лишь бы хоть немного напакостить своему же президенту", – заявил Вассерман "Свободной прессе".

"В таких условиях я вовсе не исключаю, что кто-то из них попросил киевский террористический режим поддержать эту кампанию любой ценой, любым способом и с любыми потерями для самого Киева. Не секрет ведь, что "любую цену" всегда платят из чужого кармана", – заключил эксперт.

Цель эскалации конфликта в Донбассе – не самопровозглашенные республики. Это определенное послание, направленное Вашингтону, разделяет мнение Вассермана военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин.

"Масштабной провокацией Киев пытается показать: сразу после прихода к власти Дональда Трампа ситуация на околороссийских территориях резко ухудшилась. В рамках идущей сейчас в Америке масштабной антитрамповской кампании оппозиционные новому президенту СМИ уже в ближайшее время растиражируют этот тезис. Что усугубит и без того неоднозначное отношение американцев к главе государства", – приводит слова Жилина "Экономика сегодня".

По словам эксперта, Киев понимает: намечается улучшение диалога Москвы с Вашингтоном – и старается вбить клинья, пока не стало слишком поздно. Готовились эти провокации тщательно и заранее – возможно, со времени январского визита в Киев бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Порошенко и компания предпочитают пожертвовать всей остальной страной, чтобы хоть немного продлить свою власть. Они надеются, что, поддерживая военную истерию, смогут списать на войну последствия своей деятельности. Так что, считают эксперты, выводить ситуацию из "острой фазы" в ближайшее время Киев не станет, продолжив обстрелы ЛНР и ДНР. А вину за боевые действия руководство Украины вновь возложит на Москву, попытается надавить на Вашингтон, требуя "политики сдерживания России".