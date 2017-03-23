Союз с продажным Киевом развалит НАТО
Определенный прогресс в мыслительной деятельности представителей украинской власти наметился. По крайней мере, в Киеве начинают понимать, что вступление в Североатлантический альянс Украине не светит. Что же касается стремления этой власти стать "основным союзником США вне НАТО" – то тут возникает вопрос: а нужно ли это Вашингтону, рассуждают политологи.
"То, что европейские страны совершенно не собираются таскать им каштаны из огня, было ясно давно. В уставе НАТО все-таки есть четкое положение о том, что страны с нерешенными территориальными проблемами к членству в этом военно-политическом блоке не допускаются. Что касается военного альянса Украины с Соединенными Штатами, то это у них тоже некая иллюзия, мне кажется", – сказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Политолог напомнил, что США имеют аналогичный договор с Токио – и даже имеют военные базы на территории Японии. Но в этот договор они отнюдь не заложили обязательства отвоевывать для японцев российские острова на Курилах. "Статусом основного союзника США вне НАТО располагает и Южная Корея. И тоже никаких обязательств отвоевывания для нее Северной Кореи американцы ей не предоставили по договору", – цитирует Жарихина "Свободная пресса". Так что надежды Киева решить путем альянса с американцами свои проблемы беспочвенны, заключает эксперт.
Ох и насмешили))#Украина #США #НАТО #Порошенко #Политика #Юмор pic.twitter.com/XifJST4qYi— Коршок Елизавета (@MGvardiyaLPR) 22 Maret 2017
Термином "Основной союзник вне НАТО" Вашингтон определяет своих союзников, не входящих в альянс. Статус был утвержден в 1989 году. Присваивает его министр обороны США после согласования с госсекретарем. Изначально статусом основного союзника США вне НАТО располагали Австралия, Египет, Израиль, Южная Корея и Япония. Сейчас в список входят 16 стран.
В отношении получившей подобный статус страны США принимают на себя ряд обязательств. Среди них – возможность участия в оборонных инициативах, участие в некоторых контртеррористических мероприятиях, а также поставка ограниченных видов вооружения. Однако Киеву не стоит рассчитывать на то, что его просьбу американцы удовлетворят, считает политолог Игорь Павловский.
#Шаржиперо #Украина #Порошенко #США #Запад #НАТО pic.twitter.com/YM4d1vPfol— sharzhipero (@sharzhipero) 12 Maret 2017
"Статус основного союзника США вне НАТО подразумевает тесное взаимодействие на уровне спецслужб. А те, кто занимаются всерьез Украиной и знают, как там все утроено – с точки зрения, в том числе и спецслужб, прекрасно понимают, что утечка оттуда секретной информации будет просто гигантской. То есть, обеспечить безопасность разведывательных данных союзников США Украина сама по себе не может", – уверен эксперт.
По словам Павловского, вторая проблема – это уровень коррупции на Украине. Дело в том, что статус союзника подразумевает поддержку не только вооружением, но и финансами. Проследить, в чьих карманах окажутся выделенные в качестве помощи деньги, едва ли удастся.
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