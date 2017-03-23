Союз с продажным Киевом развалит НАТО

Статус основного союзника США вне НАТО подразумевает тесное взаимодействие на уровне спецслужб. В Вашингтоне прекрасно понимают, что украинские силовики без зазрения совести сольют все секретные данные – чему будет способствовать и запредельный уровень коррупции в Киеве. Так что союзничество с США – ни вне НАТО, ни в альянсе – Украине не светит.

Определенный прогресс в мыслительной деятельности представителей украинской власти наметился. По крайней мере, в Киеве начинают понимать, что вступление в Североатлантический альянс Украине не светит. Что же касается стремления этой власти стать "основным союзником США вне НАТО" – то тут возникает вопрос: а нужно ли это Вашингтону, рассуждают политологи.

"То, что европейские страны совершенно не собираются таскать им каштаны из огня, было ясно давно. В уставе НАТО все-таки есть четкое положение о том, что страны с нерешенными территориальными проблемами к членству в этом военно-политическом блоке не допускаются. Что касается военного альянса Украины с Соединенными Штатами, то это у них тоже некая иллюзия, мне кажется", – сказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Политолог напомнил, что США имеют аналогичный договор с Токио – и даже имеют военные базы на территории Японии. Но в этот договор они отнюдь не заложили обязательства отвоевывать для японцев российские острова на Курилах. "Статусом основного союзника США вне НАТО располагает и Южная Корея. И тоже никаких обязательств отвоевывания для нее Северной Кореи американцы ей не предоставили по договору", – цитирует Жарихина "Свободная пресса". Так что надежды Киева решить путем альянса с американцами свои проблемы беспочвенны, заключает эксперт.

Термином "Основной союзник вне НАТО" Вашингтон определяет своих союзников, не входящих в альянс. Статус был утвержден в 1989 году. Присваивает его министр обороны США после согласования с госсекретарем. Изначально статусом основного союзника США вне НАТО располагали Австралия, Египет, Израиль, Южная Корея и Япония. Сейчас в список входят 16 стран.

В отношении получившей подобный статус страны США принимают на себя ряд обязательств. Среди них – возможность участия в оборонных инициативах, участие в некоторых контртеррористических мероприятиях, а также поставка ограниченных видов вооружения. Однако Киеву не стоит рассчитывать на то, что его просьбу американцы удовлетворят, считает политолог Игорь Павловский.

"Статус основного союзника США вне НАТО подразумевает тесное взаимодействие на уровне спецслужб. А те, кто занимаются всерьез Украиной и знают, как там все утроено – с точки зрения, в том числе и спецслужб, прекрасно понимают, что утечка оттуда секретной информации будет просто гигантской. То есть, обеспечить безопасность разведывательных данных союзников США Украина сама по себе не может", – уверен эксперт.

По словам Павловского, вторая проблема – это уровень коррупции на Украине. Дело в том, что статус союзника подразумевает поддержку не только вооружением, но и финансами. Проследить, в чьих карманах окажутся выделенные в качестве помощи деньги, едва ли удастся.



