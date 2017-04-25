США оставят Украину без денег

США собираются лишить Украину львиной доли финансовой поддержки. Вашингтон намерен отчислять Киеву на 69% меньше, чем планировалось.

Власти США планировали перечислить Украине 570 миллионов долларов, но эта сумма была урезана до 177 миллионов долларов, передает Lenta.ru. Согласно проекту бюджета правительства на 2018 год, Вашингтон хочет на треть сократить финансовую помощь развивающимся странам. Средства, которые Вашингтон собирался предоставить Киеву, пойдут на развитие национальной безопасности, поясняется в 15-страничном документе Госдепартамента.

Отметим, что с приходом к власти Дональда Трампа США резко изменили финансовую политику по отношению к Украине. В марте стало известно о сокращении размера материальной поддержки военных нужд Киева: армия получит всего 150 миллионов долларов. В 2016 году, когда хозяином Белого дома был Барак Обама, речь шла о 350 миллионах долларов.

В начале апреля о планах сократить размер финансовой помощи Украине сообщила и заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк. "Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я полагаю, что финансирование международной помощи также будет меньше", – заявила она.

