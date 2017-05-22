Какой должна быть молодежная политика

В России нет единого системного подхода в области правового регулирования государственной молодежной политики. Это признал спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на парламентских слушаниях, посвященных этой теме.

Для того, чтобы услышать мнение всех заинтересованных сторон, на Охотный ряд были приглашены министр образования и науки Ольга Васильева, вице-премьер Виталий Мутко, представители власти и общественных организаций, блогеры и журналисты. Чиновники и депутаты предлагали свои варианты решения молодежных проблем, а сама молодежь давала советы старшим.

Председатель Думы Вячеслав Володин назвал вопрос очень важным. Многое в молодежной политике, по его словам, зависит от законодательных решений. Сейчас молодежная проблематика отражена в различных отраслевых региональных подзаконных актах и в разных органах системы управления.

"Нужно все эти вопросы обсудить, проанализировать, чтобы по итогам парламентских слушаний принять решение по изменению законодательства и выстроить более эффективную модель молодежной политики", – призвал Володин. Он также поддержал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского провести в ноябре 2017 года Всероссийский молодежный форум.





Спикер указал на то, что сегодня молодежной политикой пытаются заниматься на региональном уровне, но не всегда эффективно. Это подтвердили и в Росмолодежи, и в Минобрнауки. "Подходы должны быть едины для всей страны, ведь речь о будущем нашей страны", – согласилась глава Министерства образования и науки Ольга Васильева.

Нужно работать с неформальными молодежными лидерами, с протестной молодежью, призвала министр. Кстати, протестные настроения Васильева считает нормальным явлением – молодые во все времена хотят переустроить мир. Но есть опасные тенденции, с которыми надо реально бороться.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил сделать 50-процентную скидку на платное высшее образование для отличников, которые учатся на платных отделениях институтов. Также депутат уверен в том, что образование не должно быть услугой, а школам и вузам необходимо вернуть воспитательную функцию. По его словам, от того, какие ценности сегодня воспримет молодое поколение, будет зависеть то, как страна будет жить дальше.





Свою точку зрения на слушаниях высказал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он полагает, что в каждой молодой семье должно быть не менее трех детей. Политик обратил внимание на уменьшение численности населения России. "Мы должны исходить из того, что нас осталось на этом гигантском материке 2% от населения планеты. Мы за последние 25 лет потеряли 22 миллиона не родившихся детей. Потери сопоставимы с потерями Великой Отечественной войны", – сказал главный коммунист России.

Вице-премьер Виталий Мутко назвал молодежную политику приоритетным направлением деятельности государства. Несмотря на большую работу, которая уже сделана в этой сфере, министр напомнил о том, что в последние годы идет большая дискуссия – нужен ли базовый закон о молодежи, нормативный акт, который ляжет в основу молодежной политики. "Здесь нам хотелось бы эту дискуссию завершить вместе с парламентом и общественными организациями и принять такой закон", – сказал Мутко.





Выступила на слушаниях и губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Она сообщила об открытии дома молодежи, который стал центром, где ребята работают практически круглосуточно и проводят мозговые штурмы. Орлова напомнила о молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме", пасхальном фестивале, музыкальной экспедиции, форуме "Россия – спортивная держава" и других достижениях своего региона.

Для демонстрации необходимости системной работы с молодежью на слушания в Думу пригласили Александру Балковскую, известную в YouTube как Саша Спилберг. 19-летняя девушка дала парламентариям несколько советов. "Станьте прозрачными, делайте видео, выкладывайте. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью. Скажите об этом своим детям. Тогда государство через некоторое время превратится из абстрактного понятия в конкретных людей", – сказала Балковская.





Подводя итоги парламентских слушаний, спикер Госдумы призвал проработать федеральный законопроект о молодежной политике. Кроме того, предполагается рекомендовать кабинету министров инициировать подготовку и принятие госпрограммы "Молодежь России".