Госдума продолжит принимать предложения по реновации

Поправки ко второму чтению законопроекта о реновации столичного жилищного фонда не являются окончательными. Об этом заявил глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. По его словам, депутатская рабочая группа будет и дальше работать, проводить встречи с москвичами.

Парламентарий напомнил, что в течение месяца законодатели изучали поправки и работали над текстом законопроекта ко второму чтению. Одновременно депутаты проводили встречи с жителями города. По словам Москвичева, в Госдуму поступило более тысячи обращений, касающихся вопросов реновации.



Он отметил, что все парламентские фракции поддержали включение "злободневных вопросов, которые задают жители Москвы", в текст ко второму чтению. При этом глава профильного комитета подчеркнул, что "это не окончательные поправки". "Мы дальше будем продолжать работать, встречаться с жителями Москвы, с тем чтобы все законные интересы жителей были защищены", – заверил депутат.

Как писали Dni.Ru, Госдума продлила срок представления поправок ко второму чтению законопроекта о реновации жилого фонда Москвы. Вносить предложения можно до 3 июня.