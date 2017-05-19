Госдума продолжит принимать предложения по реновации

Парламентарий напомнил, что в течение месяца законодатели изучали
поправки и работали над текстом законопроекта ко второму чтению. Одновременно
депутаты проводили встречи с жителями города. По словам Москвичева, в Госдуму
поступило более тысячи обращений, касающихся вопросов реновации.
Он отметил, что все парламентские фракции поддержали включение "злободневных вопросов, которые задают жители Москвы", в текст ко второму чтению. При этом глава профильного комитета подчеркнул, что "это не окончательные поправки". "Мы дальше будем продолжать работать, встречаться с жителями Москвы, с тем чтобы все законные интересы жителей были защищены", – заверил депутат.
Как писали Dni.Ru, Госдума продлила срок представления поправок ко второму чтению законопроекта о реновации жилого фонда Москвы. Вносить предложения можно до 3 июня.
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