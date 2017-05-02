Москва отчитала ослепший Киев за ООН

В Министерстве иностранных дел России призвали украинские власти повнимательнее ознакомиться с недавним решением Международного суда ООН в отношении исковых заявлений Киева к Москве. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Обратили внимание на многочисленные комментарии украинских официальных лиц, разного рода "экспертов" и СМИ, касающихся оглашенного 19 апреля с.г. решения Международного Суда по временным мерам в связи с иском Украины против России по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", – говорится в сообщении российского МИДа.

Как отметили представители внешнеполитического ведомства, эти комментарии позиционируют решение суда как "несомненную победу". Причина в таком восприятии вердикта украинскими комментаторами в том, отметили в МИДе, что суд потребовал от России прекратить "репрессии" против крымско-татарского и украинского населения Крыма, а также отменить решение о закрытии запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа".





Как отметили в Министерстве иностранных дел России, создается впечатление, что представители украинской власти "на автомате" зачитывают подготовленные Международным судом текстовки, без учета того, о чем на самом деле в них говорится. "Призываем их найти время и все же внимательно ознакомиться с текстом соответствующего решения", – заявили в ведомстве.

Напомним, ранее Международный суд ООН отказал Украине в требовании установить обеспечительные меры в отношении Москвы по конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

