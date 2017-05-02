Дума настроит чиновников на работу с парламентариями

Избиратели в регионах смогут эффективнее отстаивать свои интересы на уровне исполнительной власти и органов местного самоуправления. Сегодня в Госдуму внесен законопроект, повышающий статус депутатов и сенаторов при их взаимодействии с чиновниками на местах.

Законопроект об обязанности чиновников принимать парламентариев в первоочередном порядке внесли в Думу спикеры палат Федерального собрания – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. В числе авторов документа – председатели комитетов Совета Федерации и Госдумы по законодательству – Павел Крашенинников и Андрей Клишас. В законе идет речь о праве на первоочередной прием депутатов и сенаторов должностными лицами.

В случае принятия закона, депутаты больше не будут обивать пороги местных чиновников или стоять в очереди на прием. Внесение поправок связано с обращениями граждан или отстаиванием интересов регионов, что требует принятия решения на уровне исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Представители региональных и муниципальных органов власти должны будут создать соответствующие условия для того, чтобы парламентарии смогли без проблем осуществлять свои полномочия.

Также в законопроекте будет реализована инициатива, прозвучавшая 24 апреля во время встречи президента Владимира Путина с членами Совета законодателей. Предложение о том, чтобы руководители территориальных подразделений федеральных органов власти выступали на заседании региональных парламентов с информацией о результатах своей работы, внесено в документ.

Как заявила Валентина Матвиенко, эффективное управление страной невозможно без отлаженного четкого взаимодействия законодательной власти и исполнительной.

На федеральном уровне мы такую систему выстроили. Об этом говорят заметно возросшая оперативность подготовки и принятия законов, повышение их качества.

Благодаря предлагаемым нормам законодательные органы на местах получат возможность использовать в своей работе актуальную и достоверную информацию о социально-экономическом положении в регионах. Таким образом, будет выстроено взаимодействия между парламентариями и чиновниками на региональном уровне. По словам Матвиенко, это положительно скажется на управлении страной в целом.





Со своей стороны, один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников выразил уверенность, что предлагаемый механизм будет способствовать улучшению взаимодействия между различными ветвями государственной власти в целях защиты прав и свобод граждан.

"Такая форма обратной связи с "федералами" позволит гражданам быть в курсе происходящих процессов и изменений и будет являться дополнительной формой отчета перед населением конкретного региона", – сказал парламентарий.