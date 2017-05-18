Как Юрий Андропов разгромил диссидентов

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
партнеры
Четверг 18 мая
Лента новостей
19:18
Машина въехала в толпу в центре Нью-Йорка (фото)
19:13
Москву наградили престижной премией
18:45
В России появится новый обязательный ЕГЭ
18:39
В Кургане живодер жестоко убил собаку на глазах у детей
18:19
Обложка журнала Time вызвала скандал в США
18:18
"ЕР" выступает за запрет использования символов Победы в рекламе
18:17
Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде
18:14
Помор пытался убить соседа за спиленное дерево
17:53
Польша просит Еврокомиссию незаметно подложить "Газпрому" свинью
17:50
Полиция расследует похищение десяти миллионов из школы в Москве
17:43
В Чечне погибли два сапера
17:41
Москвичам пообещали новое похолодание
17:18
Калининградская область станет пилотным регионом по раздельному сбору мусора
16:59
У британского королевского гвардейца сдали нервы (видео)
16:54
Как соискателям из регионов найти хорошую работу
16:52
Кейт Миддлтон стремительно стареет
16:39
Блогер рассказал о "шоковых историях" Багдасарян
16:28
Мощный взрыв в доме в Волгограде попал на видео
16:22
Светикова удивила словами о внебрачной дочери Киркорова
16:12
Маликов увел возлюбленную у звезды интернета
16:12
Экс-любовник о романе Сотниковой и сына Валерии
16:11
Черно-белая версия "Логана" выходит в прокат (видео)
16:07
Как гуманитарные НКО экспортируют "демократию"
15:56
Олланд умер от рака на Лазурном Берегу
15:29
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль науки и технологий
15:28
Максакова пролила свет на темное прошлое Вороненкова
15:23
В турецком отеле погиб турист из России
15:10
Судзиловская и Кержакова блистали на показе
15:07
Почему у Андрея Малахова нет детей
15:00
Пятиэтажки расселят при согласии 2/3 собственников квартир
14:59
Внедорожник на скорости протаранил мужчину (видео)
14:51
Путин сделал прапорщику именной подарок
14:48
Самые сексуальные участницы Comedy club
14:47
В Сеть утекли фото нового iPhone 8
14:28
Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
14:26
В Мытищах построят метро
14:26
Россияне сметают с полок Nokia 3310
14:20
Женщина посмеялась над перепутавшей огурцы с грибами дочерью (видео)
14:14
Пляжный отдых признали смертельно опасным
14:14
В центре Москвы похитили ребенка
14:07
Русская любовница миллиардера покорила Канны
14:07
Актер Алексей Чадов сменил имя
14:05
В отношении МНПЗ возбудили дело
13:48
Леву из "Би-2" с позором гонят из России
13:38
Ученые обвинили в детском ожирении бабушек
13:37
Выдра атаковала мужчину за съемку (видео)
13:29
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
13:26
Как Александр Бречалов меняет Удмуртию
13:20
Бабкина прилюдно расплакалась из-за трагедии
13:16
Брежневу уничтожили за ее перемены во внешности
13:14
Известный музыкант устроил гонки по встречке в Москве
13:12
Тайное оружие в борьбе за мужчину мечты
13:08
В офис группы компаний "ПИК" пришли с обыском
12:49
Хирурги подрались во время операции (видео)
12:46
Мать Даны Борисовой назвали хорошей актрисой
12:46
Состояние Алены Водонаевой ухудшилось
12:46
Писательница Алексиевич отреагировала на сообщения о своей смерти
12:32
Как защититься от клещей
12:21
В центре Москвы произошло смертельное ДТП
12:20
Как постарели поп-кумиры 80-х
12:18
Синоптики объявили о переломном моменте в Москве
12:11
В России разработали топливо из отрубей
12:09
Варум и Агутин не могут быть вместе
12:06
Любовница Захарченко спустила миллионы на юбилей (видео)
12:03
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
11:23
Обман друзей расстроил Арзамасову
11:20
Ученые раскрыли секрет долголетия
11:20
Муж не выдержал переживаний Кати Вилковой
11:18
Солист известной группы скончался в Детройте
11:17
Усманов заставит Навального ответить за слова
11:11
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
11:07
Лазарев со странным выражением лица пощупал грудь фанатки
11:07
Роман Костомаров об отъезде семьи за границу
11:05
Солист "Би-2" отделается штрафом за пакет марихуаны
10:51
Самые странные имена детей в Москве
10:47
Минюст назвал причины для изъятия единственного жилья
10:44
Любовница оправдалась за действия женатого Носика
10:38
Дроботенко серьезно обидел Петросяна
10:33
США готовят новые санкции против России из-за Асада
10:22
В Москве ученый покончил с собой на рабочем месте
10:21
Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
10:14
Во Владивосток прибыл первый теплоход из КНДР
10:08
За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
09:46
Король Нидерландов тайно шабашит пилотом
09:45
Пассажиры сообщили о коллапсе в московской подземке
09:39
Названа причина трети всех смертей в мире
09:33
Первый за 16 лет триумф "Спартака"
09:12
Скандалист Трамп разорил богатейших людей в мире
09:12
В России одобрили продажу алкоголя через интернет
09:02
Попытка протащить Милявскую на Украину закончилась плачевно
08:55
На юго-западе Москвы эвакуировали детский сад
08:44
Дочь Навки обругали после эфира
08:38
Россиян ждет эвтаназия-тур по Швейцарии
08:34
Умер известный художник Александр Тихомиров
08:30
Морпехи США опозорились у границ России
08:23
В Москве заволокло дымом две станции метро
07:58
Под Москвой случилось массовое ДТП
21:59
Фанаты сорвали награждение "Спартака"
21:56
52-летняя Белуччи зацеловала актера на сцене
21:54
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелеву запретили покидать Россию
Бузова сделала заявление о новом женихе (видео)
Самые бесполезные лекарства
Боня и Исинбаева очаровали Канны
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Удалил из соцсетей: как Порошенко издевается над Украиной
Политика

Как Юрий Андропов разгромил диссидентов

Юрий Андропов. Фото: Черединцев Валентин/Фотохроника ТАСС
50 лет назад, 18 мая 1967 года председателем КГБ СССР был назначен Юрий Андропов – серая лошадка в советской партийной номенклатуре. Некоторые темные пятна его биографии и сегодня остаются загадкой, но что точно известно – Комитет госбезопасности при Андропове получил дополнительные возможности для борьбы с инакомыслием и диссидентами.
прочитано 245 раз

Сведения о происхождении Юрия Андропова весьма запутаны и противоречивы. Его отец был железнодорожником, а мать учительницей музыки: со слов самого Андропова – приемной дочерью богатых евреев, уроженцев Финляндии, владельцев крупного ювелирного магазина на Лубянке. По иронии судьбы Юрий Владимирович 15 лет занимал кабинет руководителя КГБ на площади Дзержинского (Лубянской). Коллеги Андропова по комитету за глаза называли его Ювелиром.

ПО ТЕМЕ

Как Хрущев расстрелял валютчиков: дело на десять миллионов

Куда исчезли бриллианты Галины Брежневой

Секретные письма Сталина попали в музей

Одной из негативных черт Андропова его современники считают нерешительность и даже страх. Он нередко проявлялся не только в политических делах, но и когда надо было отстаивать людей. "Андропов мог расположить к себе собеседника, – вспоминал академик Георгий Арбатов. – Не знаю случаев, когда бы он сознательно сделал подлость. Но оставить в беде, не заступиться за человека, даже к которому хорошо относился, Андропов мог".

За годы руководства Андропова органы госбезопасности СССР существенно укрепили и расширили свой контроль над всеми сферами жизни государства и общества. Среди внешних врагов КГБ выбрал диссидентов, недовольных советским режимом. Андропов ставил перед собой цель подавлять инакомыслие во всех его формах и всегда настаивал, что борьба за права человека есть часть широкого империалистического заговора во имя подрыва основ Советского государства. Через месяц после своего назначения в КГБ он  предложил создать для борьбы с политической оппозицией особое Пятое управление (идеологическую контрразведку).

Юрий Андропов (справа). Фото: GLOBAL LOOK press/Yuri Abramotchkin

Инакомыслие подавлялось самыми разными способами – законными и не очень. Судебные процессы над правозащитниками, как правило, были закрытыми для того, чтобы не привлекать внимание Запада. Использовались также и другие способы борьбы с инакомыслием – например, принудительное лечение в психиатрических больницах. За критику ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году поплатилась известная правозащитница Валерия Новодворская: полтора года она провела в психушке и была выписана с диагнозом "вялотекущая шизофрения".

Партийному руководству при Андропове очень нравилась его мысль о том, что, если человек не признает советскую действительность и находится с ней в диссонансе, значит он болен и его надо лечить. На Западе такой метод борьбы с инакомыслием в СССР называли карательной психиатрией.

Больница № 1 имени Алексеева (бывшая им. Кащенко) Фото: wikipedia.org

В начале 70-х годов по распоряжению Андропова началась высылка диссидентов из СССР. В 1974 году был выслан, а затем лишен советского гражданства писатель Александр Солженицын, в 1980 году академик Андрей Сахаров был выслан в город Горький, где находился под постоянным контролем КГБ.

Все предприятия и организации после прихода в КГБ Андропова контролировались комитетчиками: по всему Союзу были созданы райотделы со штатом сотрудников, которые были связаны с Первыми отделами. Там брали на карандаш неблагонадежных граждан и проводили с ними соответствующую работу. Велась она и "в поле", там подчиненные Андропова боролись с тунеядцами: сотрудники комитета в штатском в самый разгар рабочего дня ходили по магазинам, кинотеатрам, рынкам и другим общественным местам и выборочно интересовались у людей, почему они не на работе.

Фото: wikipedia.org

Репрессии инакомыслящих включали в себя план искалечить танцора Рудольфа Нуриева, который бежал из СССР в 1961. Некоторые исследователи считают: Андропов был виновником смерти Федора Кулакова и Петра Машерова, двух самых молодых партийцев из советского руководства. Рассекреченные документы показали, что Андропов отдал приказ, препятствовать стихийным сходкам в память убитого в 1980 году участника группы "Битлз" Джона Леннона.

К началу 80-х годов усилиями Андропова и его подчиненных диссидентское движение в СССР было фактически разгромлено. Но как раз в этот исторический отрезок страна  стала меняться изнутри: в ноябре 1982 года после смерти генерального секретаря Леонида Брежнева, высший пост в стране занял Юрий Андропов. На тот момент ему было 68 лет – возраст не такой преклонный по меркам партийного руководства.

Юрий Андропов и Владимир Щербицкий. Фото: Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

Но подорванное здоровье, проблемы с почками, сахарный диабет и подагра не оставили ему шансов на долгое пребывание в Кремле. Менее чем через два года, 9 февраля 1984 года всесильный председатель КГБ и генсек ЦК КПСС ушел из жизни. И примерно тогда прозвучали первые звоночки развала великой империи – Советского Союза.

Автор: Александр Комаров18 мая 2017, 18:47

Политика

Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа
Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис
Вашингтон устроил взбучку Киеву из-за Москвы
Савастьянова опровергла ужесточение процедуры внесения законопроектов

Шоу-бизнес

Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде
Сожитель разоблачил и пристыдил Бузову
Садальский довел до слез сообщением о смерти матери
Кейт Миддлтон стремительно стареет

Проишествия

Солист известной группы скончался в Детройте
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
Подаренная GoPro спасла журналиста от пули снайпера "ИГ"
Москвич поймал упавшего с 5-го этажа ребенка

Lifestyle

Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
Гороскоп

Варум и Агутин не могут быть вместе

По всем канонам классической астрологии пара Леонида Агутина и Анжелики Варум как лед и пламя
Шоу-бизнес

Русская любовница миллиардера покорила Канны

За возможность одеть красотку бьются самые именитые кутюрье
Общество

Максакова пролила свет на темное прошлое Вороненкова

Оперная певица выставила на всеобщее обозрение документы своего мужа
Шоу-бизнес

Экс-любовник о романе Сотниковой и сына Валерии

Телеведущий прокомментировал отношения фигуристки и наследника певицы

Гороскоп

Варум и Агутин не могут быть вместе
Мирошниченко предупредили о проблемах со здоровьем
Полезные советы для успешной сдачи ЕГЭ
Кто будет управлять Францией вместо Макрона

Фоторепортажи

Судзиловская и Кержакова блистали на показе
Самые сексуальные участницы Comedy club
Как постарели поп-кумиры 80-х
Первый за 16 лет триумф "Спартака"

Спорт

Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
Боец Джефф Монсон решил разводить медведей в России
Карякин объяснил "большую разницу" между Крымом и Украиной
На Исламских Играх штангист поднял 136 кг и перекрестился (видео)

Регионы

За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
В Подмосковье молдаванку поймали за истязание детей гречкой
Пес "возил" пьяного сибиряка по городу
Супруги заставили парня заняться сексом с их дочерью
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru