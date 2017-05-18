Как Юрий Андропов разгромил диссидентов

50 лет назад, 18 мая 1967 года председателем КГБ СССР был назначен Юрий Андропов – серая лошадка в советской партийной номенклатуре. Некоторые темные пятна его биографии и сегодня остаются загадкой, но что точно известно – Комитет госбезопасности при Андропове получил дополнительные возможности для борьбы с инакомыслием и диссидентами.

Сведения о происхождении Юрия Андропова весьма запутаны и противоречивы. Его отец был железнодорожником, а мать учительницей музыки: со слов самого Андропова – приемной дочерью богатых евреев, уроженцев Финляндии, владельцев крупного ювелирного магазина на Лубянке. По иронии судьбы Юрий Владимирович 15 лет занимал кабинет руководителя КГБ на площади Дзержинского (Лубянской). Коллеги Андропова по комитету за глаза называли его Ювелиром.

Одной из негативных черт Андропова его современники считают нерешительность и даже страх. Он нередко проявлялся не только в политических делах, но и когда надо было отстаивать людей. "Андропов мог расположить к себе собеседника, – вспоминал академик Георгий Арбатов. – Не знаю случаев, когда бы он сознательно сделал подлость. Но оставить в беде, не заступиться за человека, даже к которому хорошо относился, Андропов мог".

За годы руководства Андропова органы госбезопасности СССР существенно укрепили и расширили свой контроль над всеми сферами жизни государства и общества. Среди внешних врагов КГБ выбрал диссидентов, недовольных советским режимом. Андропов ставил перед собой цель подавлять инакомыслие во всех его формах и всегда настаивал, что борьба за права человека есть часть широкого империалистического заговора во имя подрыва основ Советского государства. Через месяц после своего назначения в КГБ он предложил создать для борьбы с политической оппозицией особое Пятое управление (идеологическую контрразведку).





Инакомыслие подавлялось самыми разными способами – законными и не очень. Судебные процессы над правозащитниками, как правило, были закрытыми для того, чтобы не привлекать внимание Запада. Использовались также и другие способы борьбы с инакомыслием – например, принудительное лечение в психиатрических больницах. За критику ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году поплатилась известная правозащитница Валерия Новодворская: полтора года она провела в психушке и была выписана с диагнозом "вялотекущая шизофрения".

Партийному руководству при Андропове очень нравилась его мысль о том, что, если человек не признает советскую действительность и находится с ней в диссонансе, значит он болен и его надо лечить. На Западе такой метод борьбы с инакомыслием в СССР называли карательной психиатрией.





В начале 70-х годов по распоряжению Андропова началась высылка диссидентов из СССР. В 1974 году был выслан, а затем лишен советского гражданства писатель Александр Солженицын, в 1980 году академик Андрей Сахаров был выслан в город Горький, где находился под постоянным контролем КГБ.

Все предприятия и организации после прихода в КГБ Андропова контролировались комитетчиками: по всему Союзу были созданы райотделы со штатом сотрудников, которые были связаны с Первыми отделами. Там брали на карандаш неблагонадежных граждан и проводили с ними соответствующую работу. Велась она и "в поле", там подчиненные Андропова боролись с тунеядцами: сотрудники комитета в штатском в самый разгар рабочего дня ходили по магазинам, кинотеатрам, рынкам и другим общественным местам и выборочно интересовались у людей, почему они не на работе.





Репрессии инакомыслящих включали в себя план искалечить танцора Рудольфа Нуриева, который бежал из СССР в 1961. Некоторые исследователи считают: Андропов был виновником смерти Федора Кулакова и Петра Машерова, двух самых молодых партийцев из советского руководства. Рассекреченные документы показали, что Андропов отдал приказ, препятствовать стихийным сходкам в память убитого в 1980 году участника группы "Битлз" Джона Леннона.

К началу 80-х годов усилиями Андропова и его подчиненных диссидентское движение в СССР было фактически разгромлено. Но как раз в этот исторический отрезок страна стала меняться изнутри: в ноябре 1982 года после смерти генерального секретаря Леонида Брежнева, высший пост в стране занял Юрий Андропов. На тот момент ему было 68 лет – возраст не такой преклонный по меркам партийного руководства.





Но подорванное здоровье, проблемы с почками, сахарный диабет и подагра не оставили ему шансов на долгое пребывание в Кремле. Менее чем через два года, 9 февраля 1984 года всесильный председатель КГБ и генсек ЦК КПСС ушел из жизни. И примерно тогда прозвучали первые звоночки развала великой империи – Советского Союза.