Куда исчезли бриллианты Галины Брежневой

Придворные интриги ее мало интересовали. Мужчины, бриллианты и вино – вот что было главным в жизни "советской принцессы". Дочь могущественного генсека ЦК КПСС, жена замминистра МВД СССР Галина Брежнева "только занималась любовью", а окончила свои дни в психиатрической клинике.

"Кристальной чистоты человек", как говорили о Галине Брежневой ее подруги – или корыстная "охотница за бриллиантами"? Однозначно ответить на этот вопрос нелегко, или даже невозможно. Уж очень много версий накручено вокруг этого имени.

Какие страсти обуревали партийную верхушку СССР в 1980-х годах, простым советским людям было неведомо. Истина стала просачиваться в прессу только с началом "перестройки и гласности", а поток разоблачений обрушился и того позже – спустя лет десять. Тогда и стали известны детали войны не на жизнь, а на смерть, которую вели председатель КГБ Юрий Андропов и министр внутренних дел Николай Щелоков.

Генеральный секретарь ЦК партии уже давно держался на плаву только благодаря героическим усилиям кремлевских врачей, бесконечно продолжаться это не могло. Битва титанов вступила в решающую фазу за год до смерти Леонида Брежнева: надо было решать вопрос преемника. Щелоков убеждал генсека готовить почву для его любимчика Константина Черненко. Андропова, который сам метил на этот пост, такой расклад категорически не устраивал.

Галина Брежнева и ее муж, заместитель Щелокова Юрий Чурбанов, как нельзя лучше подходили на роль сакральной жертвы в этом противостоянии. Брежнев-папа давно смирился с тем, что у него непутевая дочь, так что не стал бы противиться операции по "защите чести семьи" от легкомыслия наследницы. А главными виновными должны были стать Чурбанов и подруга Галины, жена главы МВД Светлана Щелокова.

Учеба в кишиневском вузе и работа на "хлебном" месте, куда пристроил юную Галину папа, секретарь ЦК КП Молдавии Леонид Брежнев, девушку не привлекали. Зато ее энергии с лихвой хватало на ежедневные походы в цирк, театры и безудержный флирт. "Я только любовью занималась", – признавалась она под конец жизни журналистам.

В цирке и повстречала Галина своего первого мужа, это было в 1951 году. Евгений Милаев приехал на гастроли в Кишинёв. Высокий, красивый атлет был старше своей избранницы на 20 лет, имел двоих детей, Сашу и Наташу. Их мать умерла при родах. Брежнева впервые в жизни по-настоящему влюбилась. И, не задумываясь, сбежала с цирком из-под крыла высокопоставленного отца.

Через год "блудная дочь" вернулась домой, с официальным мужем и дочерью Викторией. Брежнев сцен закатывать не стал. Он принял зятя, карьера которого с тех пор пошла в гору. Цирковой атлет даже получил звание Героя Социалистического труда. Однако особой верностью Милаев не отличался: вскоре жена узнала о его связи с некой юной особой из той же цирковой труппы.

Тридцатилетняя Галина в долгу не осталась. Ее очаровал иллюзионист Игорь Кио, которому в то время едва исполнилось восемнадцать. Восходящая звезда советского цирка сделал Брежневой предложение. "Галине в мгновение ока, по знакомству, оформили развод, и мы пошли расписываться. Нам выдали свидетельства, и мы укатили в Сочи. Правда, отцу Галина всё же оставила записку: "Папа, я влюбилась. Ему 25", – вспоминал Кио.

На сей раз номер не прошел. Разгневанный отец послал за беглянкой погоню. Галину увезли домой, а у Кио отобрали паспорт. Как он потом рассказывал, через неделю документ прислали обратно, но страница с печатью о браке была вырвана. Тем не менее, роман длился еще три года. И расстались они по настоянию Брежневой: Леонид Ильич стал первым лицом государства, и Галина не хотела, чтобы у артиста возникли новые проблемы.

Следующим в список любовников дочки генсека попал журналист Широков. Дело, казалось, шло к свадьбе – но в последний момент потенциальный жених испугался и сбежал. А роман Галины с солистом Большого театра, танцовщиком Марисом Лиепой длился пять лет. Известный артист был женат, но обещал развестись. В конце концов Галина устала ждать – и вышла замуж за военного. Юрий Чурбанов тоже был женат, но на развод подал сразу. На малогабаритных советских кухнях, где традиционно велись разговоры о политике, родилась присказка: "Не имей сто баранов, а женись, как Чурбанов".

Обе стороны союза признавали: любви в этом браке нет. Галина и раньше не прочь была залить расстроенные чувства большим количеством шампанского – а теперь, с подачи супруга, начала пить водку. Ну и за тем, чтобы поискать утешения на стороне, дело не стало. Только эта связь стала роковой: солист цыганского "Театра Ромэн", а позже стажер Большого театра Борис Буряца недаром носил кличку "Бриллиантыч".

Спецслужбам было известно, что Борис Буряца был тесно завязан с "билетной мафией" Большого театра. Билеты скупались по госцене и перепродавались иностранцам по 200 долларов. Любовник Галины и его младший брат устраивали гулянки в резиденции румынского посла, жена которого также была цыганкой. Жил Буряца в кооперативной квартире, уставленной антиквариатом, в доме на улице Чехова. Недалеко от этого дома он трижды был избит – причем ни разу с него не сняли ювелирные украшения, которыми он, по привычке, был обвешан. Сам певец считал, что за нападениями стоит Юрий Чурбанов, которого раздражала связь его жены с криминальным субъектом.

Не меньше компромата накопилось у Андропова и на нынешнюю любовницу Буряца. В брежневские времена цены на ювелирные украшения из золота и драгоценных камней повышались каждые два-три года. Информация о грядущем повышении держалась в секрете – но, конечно, это не было проблемой для Галины Брежневой и ее подруги, жены министра внутренних дел Светланы Щелоковой. Они заранее скупали партии "ювелирки" на сотни тысяч рублей. Лучшее оставляли себе, остальное перепродавали втридорога.

Понятно, что дамы из советского "высшего света", но суммы все же баснословные. Откуда такие деньги? Мужья-министры, конечно, неплохо зарабатывали. Но и жены не сидели, сложа руки. Нет, они не трудились на полях и даже не просиживали с девяти до пяти в министерских кабинетах. Но в столицу со всего Советского Союза тянулись многочисленные просители – и самые мудрые из них знали, к кому с этой просьбой надо идти.

Конверт с письмом, приправленный рублями и переданный по условной цепочке "водитель-жена-чиновник", доходил до адресата намного быстрей, чем документ, доставленный в приемную ЦК (и при этом доходил гарантировано). Вот так и получали вельможные жены "стартовый капитал" для своего хобби.

Однако махинации с ювелирными изделиями были не единственным источником пополнения коллекций Галины и Светланы. Доброжелатели рассказывали, что основу "бриллиантового запаса" Брежнева заложила в годы первого замужества, когда путешествовала с цирковой труппой.

По рассказам директора Воронежского цирка Бориса Бирюкова, иногда во время гастролей цирка приходили интеллигентные бабушки, из "бывших", и предлагали купить у них драгоценности. "У Евгения Милаева, мужа Галины Брежневой, была целая коллекция бриллиантов – и голубых, и черных. Покупали не только цирковые, но и драматические артисты, и балетные... В ломбард или в скупку сдавать было опасно, могли обмануть. Люди приносили драгоценности на продажу прямо в гримерку", – вспоминал Бирюков.

Рассказал директор цирка и о том, как на его глазах знаменитая дрессировщица Ирина Бугримова купила в Харькове бриллиантовые сережки и брошь. Кражи "бугримовских" бриллиантов и ювелирных коллекций у других известных людей стали впоследствии той самой последней каплей, переполнившей чашу терпения спецслужб.

14 ноября 1980 года было совершено разбойное нападение на квартиру вдовы писателя Алексея Толстого, 80-летней Людмилы Ильиничны. Самой дорогой потерей оказалась уникальная французская брошь из коллекции Людовика XV, исполненная в виде королевской лилии – с огромным рубином в центре и тридцатью бриллиантами.

Накануне ограбления Толстая появилась в фамильных драгоценностях на приеме в румынском посольстве в Москве. Сыщики сразу предположили, что на брошь положил глаз кто-то из присутствовавших на дипломатическом приеме. Подозрение пало на одного из гостей румынского посла, уже известного читателю Бориса Буряца. Попытки следователей прокуратуры вызвать артиста на допрос провалились – усилиями Галины Брежневой.

Коллекцию Ирины Бугримовой специалисты признавали одним из лучших частных собраний драгоценностей в мире. И вот в канун нового 1982 года все бриллиантовые украшения исчезли из квартиры дрессировщицы. Несколькими днями ранее 70-летняя Бугримова появилась в "камушках" на торжествах по случаю юбилея советского цирка. Там же были Брежнева и Щелокова – поговаривали, что они бросали на артистку завистливые взгляды. Так что и здесь, как в случае с Людмилой Толстой, нити потянулись к столичной "бриллиантовой элите" – и, в частности, к Цыгану-Буряце.

В СССР сбыть бриллианты Бугримовой было невозможно. Следователи по согласованию с Андроповым дали указание ввести особый таможенный контроль во всех международных аэропортах. Курьера с зашитыми в полы пальто камнями задержали через пару дней Шереметьево. Выяснилось, что наводчиком в обоих случаях – и с Толстой, и с Бугримовой, был Борис Буряца. Цыгана вскоре приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он вышел на свободу в 1986 году.

А вскоре Буряца снова попал на допрос. Эта встреча со следователем стала единственной. У Цыгана, по официальной версии, случился приступ острого аппендицита. Пациент скончался на операционном столе от обильной кровопотери – а хирург, оперировавший певца, вскоре уехал на ПМЖ в США.

Что же касается операции Андропова, то она завершилась успешно, конкуренты были устранены. Расследование по делу о коррупции в МВД началось через месяц после смерти Брежнева, в декабре 1982 года. Щелоков лишился должностей и всех привилегий. Дело шло к аресту. 19 февраля 1983 года застрелилась Светлана Щелокова. А в декабре 1984-го ее примеру последовал и сам Николай Анисимович.

До Чурбанова тоже дошла очередь – но только после смерти Андропова. Он становится фигурантом так называемого "хлопкового" или "узбекского дела". Ему приписывали взятки на полтора миллиона рублей – а нашли только мраморный бюст самого Чурбанова и золотые украшения сестры. Тем не менее, суд приговорил бывшего замминистра к 12 годам лишения свободы. Позже в прессу попали признания следователей и кураторов из КГБ: судили не замминистра Чурбанова, а зятя Брежнева. Этот процесс очень нужен был новому генсеку – "перестроечному" Горбачеву.

Галина Брежнева мужа не дождалась, подала на развод и раздел имущества. Счастья ей это не принесло. Бриллианты куда-то пропали. Галине рассказали, что кое-что из коллекции видели у одной из подруг – та хвасталась, что "брюлики" ей Чурбанов подарил. Брежнева уверилась, что украшения у нее украл муж. Ужесточились приступы депрессии, которые она пыталась лечить неумеренными дозами спиртного. Огромная квартира Брежневой стала прибежищем окрестных алкоголиков и бомжей, от постоянных попоек и оргий страдали соседи.

В 1995 году дочь Виктория оформила опекунство над матерью и определила ее в психиатрическую лечебницу. Там, летом 1998 года, и окончился жизненный путь Галины Брежневой, "бриллиантовой принцессы". О том, что стало с бриллиантами, история умалчивает.