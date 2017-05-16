Порошенко испугался мертвого российского политика

Украина включила в черный список сенатора Олега Пантелеева, на протяжении многих лет представлявшего в Совфеде Курганскую область. Проблема в том, что политик скончался еще осенью 2016 года.

Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины Петра Порошенко, сенатору запрещено въезжать на территорию страны в течение одного года. "Пантелеев Олег Евгеньевич, родился 21 июля 1952 года, гражданин Российской Федерации, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", – цитирует указ издание URA.RU.



Среди ограничительных мер – отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, а также блокирование права пользоваться и распоряжаться имуществом на территории Украины. Кроме того, в документе перечислены иные санкции. Судя по всему, украинским властям неизвестно, что Пантелеев умер в сентябре 2016 года и сейчас покоится на Троекуровском кладбище в Москве.





Отметим, что во вторник, 16 мая, Порошенко ввел санкции в отношении некоторых российских онлайн-порталов. Провайдеры обязаны запретить доступ к ресурсам попавшего в черный список холдинга Mail.Ru Group, среди которых – популярные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Под ограничения попал и сам Mail.ru, а также сервисы корпорации "Яндекс". Примечательно, что указ украинского президента предусматривает блокировку всех ресурсов компании, кроме главной страницы.





С учетом расширения санкционного списка теперь в нем значатся 1228 человек, в том числе предприниматели, чиновники и депутаты. Кроме того, на Украине запрещены 468 российских компаний, часть которых находятся на территории Крымского полуострова.

