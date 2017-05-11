На Украине готовы к возврату Советского Союза

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что держит дома запрещенную новыми законами страны символику и вещи. Такое заявление от главного полицейского страны прозвучало в связи с попавшими в Сеть фотографиями "свеженазначенного" начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, одетого в свитер с надписью "СССР".

На Украине произошли столкновения между националистами и участниками "Бессмертного полка". В большинстве случаев первые были вынуждены спешно ретироваться, опасаясь гнева участников марша. Столкновения были отмечены и в Днепропетровске, что, в свою очередь, стало причиной смены руководства полиции. Новый начальник областного МВД отмечен Аваковым как настоящий патриот, при котором во вверенном ему ранее Днепропетровске было ликвидировано инакомыслие. Позже Виталий Глуховеря был отправлен на другую работу, и вот снова поставлен руководить МВД Днепропетровской области.



"Да, он седой мужчина, да, он родился в СССР, так же как и я и, да, он надел на себя в 2005 году свитер сборной СССР по хоккею. У меня есть плащ красного цвета до пят сборной СССР по велотреку, которую я в свое время спонсировал. Этот человек - патриот до мозга костей!" – заявил по поводу нового назначения Арсен Аваков сегодня, 11 мая, после заседания правительства.

В 2015 году на Украине был принят закон "О декоммунизации", согласно которому на территории страны запрещены советская символика, названия, топонимы, осуждается коммунистический режим и все, связанное с СССР. Под его действие, кстати, попал и город Днепропетровск, который был спешно переименован в Днепр. На самом деле, вышеуказанный закон призван контролировать "инакомыслие" украинцев, особенно в возрасте от 40 лет и старше, помнящих о советском прошлом и не желающих видеть в российских соседях врагов и чужаков.

Аваков назначил нового ВАТНИКА из СССР

Начальником МУСАРНИ в Днепре. pic.twitter.com/TrWrkooN0Z — Ледокоин Гетьмана (@YevhenS) 10 мая 2017 г.

В украинских школах детям сегодня рассказывают о Бандере и Шухевиче, враз ставшими национальными героями, пропагандируют образ России как врага и всячески возвеличивают все, что связано с Украиной – от древних времен до наших дней. Историю фальсифицируют в надежде на то, что юное поколение впитает "правильные" политические взгляды. На старшее поколение надежды мало, как показали события 9 мая.

Сейчас под зданием МВД в Киеве около полусотни патриотично настроенных активистов громко требуют отставки Авакова с поста министра внутренних дел. Митингующие одеты в камуфляж с нашивками добровольческих батальонов и машут флагами Организации украинских националистов и Всеукраинского объединения "Свобода".